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إفلاس سلسلة مطاعم أربيز الأمريكية

سلسلة أربيز تقدمت بطلب للحصول على حماية بالفصل 11 من الدائنين لتشهر إفلاسها للمرة الثانية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الشركة المالكة لامتياز سلسلة مطاعم أربيز Arby’s عن إفلاسها بموجب الفصل 11 في 20 يونيو، وفقًا لملفات المحكمة.

وقال دونالد مور، مدير وعضو مجموعة مطاعم ميراكل رسترانت جروم Miracle Restaurant Group، في ملف للمحكمة، إن الشركة التي تشغل لـ أربيز منذ عام 2005، لديها مطاعم في إلينوي وإنديانا وتكساس وميسيسيبي ولويزيانا.

بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد 19، أشارت الشركة إلى ضغوط التضخم وضعف مبيعات المتاجر نفسها وعدم القدرة على بيع المواقع ذات الأداء الضعيف وفشل مصلحة الضرائب في رد أكثر من 3 ملايين دولار للشركة في الوقت المناسب كجزء من ائتمانات ضريبة الاحتفاظ بالموظفين كأسباب لتقديم طلب حماية الإفلاس، كما قال مور.

ولاتعد هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها السلسلة بطلب للحصول على حماية بالفصل 11، ففي عام 2010، قامت الشركة بتشغيل أكثر من 60 متجرًا، لكنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، مما أدى إلى إغلاق عدد من المتاجر. وقالت مور في ملفها المقدم للمحكمة إن الدائنين حصلوا على كامل مستحقاتهم بموجب خطة إعادة الهيكلة.

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