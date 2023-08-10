إفلاس سلسلة متاجر تجزئة يهدد مصير 12 ألف موظف وموظفة ببريطانيا

أشارت بي بي سي إلى إشهار سلسلة متاجر لإفلاسها مما يضع مصير 12 ألف موظف وموظفة في مهب الريح.

ولقد انهارت شركة ويلكو ، وهو شركة تجزئة للأدوات المنزلية وأصبحت تحت إشراف قضائي مع ترقب لما ستؤول اليه الأمور مع موظفيها.

لم تتمكن السلسلة من العثور على تمويل من استثمارات عاجلة لإنقاذ متاجرها البالغ عددها 400 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كانت ويلكو تعمل على تأمين ممول لعملياتها التجارية التي تنشط منذ عام 1930. وقال رئيس الشركة ، مارك جاكسون ، إن الإدارة “لم تدخر وسعا في محاولاتها لإنقاذ الشركة.

وقال “لكن يجب أن نعترف بهذا مع الأسف ، ليس لدينا خيار سوى اتخاذ القرار الصعب وهو طلب الاشراف القضائي “.