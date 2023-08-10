سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

إفلاس سلسلة متاجر تجزئة يهدد مصير 12 ألف موظف وموظفة ببريطانيا

سامر باطر by سامر باطر

أشارت بي بي سي إلى إشهار سلسلة متاجر لإفلاسها مما يضع مصير 12 ألف موظف وموظفة في مهب الريح.

ولقد انهارت شركة ويلكو ، وهو شركة تجزئة للأدوات المنزلية وأصبحت تحت إشراف قضائي مع ترقب لما ستؤول اليه الأمور مع موظفيها.

لم تتمكن السلسلة من العثور على تمويل من استثمارات عاجلة لإنقاذ متاجرها البالغ عددها 400 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كانت ويلكو تعمل على تأمين ممول لعملياتها التجارية التي تنشط منذ عام 1930. وقال رئيس الشركة ، مارك جاكسون ، إن الإدارة “لم تدخر وسعا في محاولاتها لإنقاذ الشركة.

وقال “لكن يجب أن نعترف بهذا مع الأسف ، ليس لدينا خيار سوى اتخاذ القرار الصعب وهو طلب الاشراف القضائي “.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...