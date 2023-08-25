إفلاس جديد يطرق أبواب وول ستريت

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مجموعة من شركات وول ستريت التي أقرضت مئات الملايين من الدولارات لشركة WeWork تدرس إمكانية تقديم طلب إفلاس يمكن أن يساعد الشركة على الخروج من عقود إيجار المكاتب باهظة الثمن، وهو أحد الخيارات العديدة قيد المناقشة، وفقًا لأشخاص مطلعين على محادثات الدائنين .

وبعدما أثارت WeWork الشكوك حول قدرتها على البقاء في العمل قبل بضعة أسابيع، أجرى مديرو الصناديق بما في ذلك “بلاك روك” و”كينج ستريت كابيتال” و”بريغايد كابيتال” محادثات أولية حول خيارات إعادة هيكلة الشركة، وأشاروا إلى أنهم سيدعمون خطة WeWork لتقديم طلب بموجب الفصل 11 المتعلق بالحماية من الإفلاس.

ولم يقدم الدائنون مقترحات تتعلق بالإفلاس أو إعادة هيكلة الديون إلى مجلس إدارة الشركة، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وقال الأشخاص إن الإفلاس قد يسمح لشركة WeWork بالتخلص من جزء من عقود إيجار العقارات التجارية الباهظة الثمن وفي هذه العملية تسليم السيطرة على الشركة إلى الدائنين مثلهم. وقالوا إنه إذا تمت متابعة عملية الإفلاس، فمن المرجح أن تقوم WeWork بإعادة هيكلة ديونها وتقديم أسهم للدائنين في الشركة المعاد تنظيمها.

وأصبح مديرو الصناديق من أهم المستثمرين في WeWork بعد أن أقرضوا الشركة 1.2 مليار دولار من الديون الجديدة في آذار / مارس الماضي، وهو ما يمثل حوالي 50% من ديون الشركة طويلة الأجل، وفقاً للإيداعات العامة.

وقال الأشخاص المطلعون على المحادثات بشأن احتمال إعلان الإفلاس إنه إذا تمكنت WeWork من إعادة التفاوض بشأن عدد كافٍ من عقود إيجار المكاتب عالية التكلفة مع أصحاب العقارات وخفض تكلفة الإيجار، فقد لا تحتاج الشركة إلى تقديم طلب للإفلاس وربما تتجنب الشركة إعادة هيكلة ديونها.

وقال ديفيد توللي، الرئيس المؤقت لشركة WeWork، في مقابلة إن الشركة تسعى إلى تجنب التقدم للفصل 11 من خلال التفاوض مع الملاك وخفض تكلفة الإيجار.