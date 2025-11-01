إفلاس جديد في قضية الملياردير السعودي معن الصانع

تناول تقرير حديث فصلاً جديداً في قضية ارتبطت بأكثر العائلات ثراءً في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية هما عائلة القصيبي والملياردير السابق معن بن عبد الواحد الصانع صاحب مجموعة سعد.

وأعلنت المحكمة التجارية بالدمام في المنطقة الشرقية، بحسب صحيفة “عكاظ” ليل الخميس الماضي، عن إنهاء إجراءات التسوية الوقائية وبدء تصفية شركة مستشفى سعد التخصصي المحدودة في مدينة الخبر، العائدة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع بعد سنوات من المحاولات الرامية لإنقاذ الصرح الطبي الذي كان أحد أبرز مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأوضح أمين الإفلاس عبدالله بن تركي الحمودي أن الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام أصدرت حكمها في الدعوى رقم (474002008) لعام 1447هـ، بتاريخ 17 ربيع الآخر 1447هـ (9 أكتوبر 2025)، بإنهاء التسوية الوقائية وافتتاح إجراء التصفية للشركة، داعياً جميع الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان عبر نموذج “مطالبة الدائن للمدين”.

ديون 681 مليون ريال

ووفق الوثائق السابقة للمحكمة، بلغت الديون الإجمالية على المستشفى نحو 681 مليون ريال (حوالي 182 مليون دولار)، منها 516.7 مليون ريال (حوالي 138 مليون دولار) واردة في قائمة المطالبات، و104.4 مليون ريال (حوالي 27.8 مليون دولار) ديون أخرى، بينما وصلت الديون المتأخرة غير المقدمة إلى أمين الإفلاس إلى نحو 59.8 مليون ريال (حوالي 16 مليون دولار).

من الصعود إلى الانهيار

مستشفى سعد التخصصي من أبرز مشاريع مجموعة سعد القابضة التي أسسها معن الصانع، وقد كان يُنظر إليه كأحد الصروح الطبية المتقدمة في السعودية قبل أن تتأثر أعمال المجموعة بالأزمة المالية التي ضربت إمبراطورية الصانع في العام 2009.

من هو معن الصانع؟

معن بن عبد الواحد الصانع رجل أعمال سعودي من الأحساء، أسس مجموعة سعد التي ضمت شركات في مجالات التمويل والمقاولات والرعاية الصحية والعقارات. كان ضمن قائمة فوربس لأغنى رجال العالم عام 2007، قبل أن تتهاوى مجموعته إثر أزمة مالية ضخمة.

خلف القضبان

أُلقي القبض على معن الصانع في 2017 ضمن قضايا تتعلق بالتزامات مالية وتعثرات مصرفية، ليقضي عدة سنوات في السجن على خلفية نزاعات مالية طويلة مع بنوك ومؤسسات خليجية ودولية. ومنذ ذلك الحين، خضعت أصوله وممتلكاته لعمليات تصفية موسعة شملت شركاته، من بينها مستشفى سعد التخصصي، الذي كان يمثل أحد أبرز رموز نشاطه الاقتصادي في القطاع الصحي.

نهاية صفحة جديدة

تُطوى بهذا الفصل صفحة جديدة من إمبراطورية سعد، التي كانت يوماً من كبرى المجموعات الاستثمارية في الخليج، لتبدأ مرحلة تصفية تُنتظر نتائجها وسط اهتمام واسع من الدائنين.

أكبر وأطول أزمة ديون في السعودية

كانت المحكمة التجارية بالدمام وافقت قبل نحو خمس سنوات على مطالبات مالية تبلغ حوالي 14 مليار دولار (حوالي 53 مليار ريال) تتعلق بانهيار شركتين ضخمتين قبل عقد من الزمن.

وجاءت موافقات المحكمة على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار (حوالي 27 مليار ريال) من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، والثانية 6.5 مليار دولار (حوالي 25 مليار ريال) ضد رجل الأعمال معن الصانع وشركته التي تحمل اسم مجموعة سعد.

وكان خلاف حاد دب بين أفراد عائلة القصيبي والصانع، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركتين في العام 2009 بعدما أنكر الطرفان ارتكاب أي مخالفات من أي نوع رغم توقف عمل الشركتين اللتين خلفتا ديوناً مليارية لم تسدد لصالح عشرات البنوك المحلية والإقليمية والدولية.

وطالبت مجموعة القصيبي من القضاء تشكيل لجنة من الدائنين للحصول على تصويت خلال 90 يوماً.

وبموجب قانون الإفلاس في السعودية الذي بدا العمل فيه منذ 2018، تتم إعادة هيكلة الدين بعد موافقة ثلثي الدائنين و50 بالمئة من قيمة الدين.

ووافقت المحكمة التجارية بالدمام، شرق المملكة، على مطالبات لأكثر من 70 مؤسسة مالية في القضية.

وافقت المحكمة التجارية بالدمام، آنذاك، على مطالبات بأكثر من سبعة مليارات دولار ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 12 مليار دولار تقريباً.

وأفادت وثيقة منفصلة أن المحكمة وافقت في ديسمبر/كانون الأول 2019 على مطالبات بحوالي 6.5 مليار دولار ضد الصانع ومجموعة سعد من إجمالي قائمة مطالبات بقيمة 18 مليار دولار تقريباً، مستثنية المطالبات المقدمة من موظفي المجموعة.

وكانت موافقة المحكمة على مطالبات من أكثر من 70 مؤسسة مالية في قضية مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية مثل بي.إن.بي باريبا، ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان.

وأكد رائف الحسن الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في مقابلة صحافية تعود لسبتمبر/أيلول 2021 موافقة 94% من دائني مجموعة القصيبي على خطة إعادة هيكلة الديون بخصم 74%، موضحاً أن “عملية بدء التسديد ستجري فور اعتماد الخطة من المحكمة”.

وقال الحسن، آنذاك، إن الخطة بانتظار تقديم نتائجها لاعتمادها من أمين الإفلاس بدر التميمي ليجري اعتمادها بشكل رسمي، ولتدخل حيز التنفيذ وتقوم الشركة ببدء التسديد للدائنين من النبوك السعودية والخليجية والخارجية.

وأرجع إنجاز هذه الخطوة بعد أكثر من 12 سنة، إلى التطورات الأخيرة التي سهلت إنجاز مهمة “كانت توصف بأنها شبه مستحيلة”، ومن أهم التطورات هو استحداث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة في السعودية.

وأفاد تقرير لموقع “العربية نت” في نهاية 2021 أن الشركة ستواصل أعمالها على نحو طبيعي عقب التسوية، وأن مجموعة القصيبي لم تتوقف عن ممارسة أنشطتها طوال الأعوام الماضية لكن تحت إدارة لجنة مُعينة من قبل السلطات الحكومية.