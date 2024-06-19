أبلغت شركة تيتان سورلار Titan Solar ، التي قامت بتثبيت آلاف الأنظمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، موظفيها مؤخرا أنها “ستغلق أبوابها”، بعد فشلها في تأمين مشترٍ للشركة، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها مجلة تايم. في البريد الإلكتروني، قالت شركة تيتان إنها ساعدت أكثر من 100000 أسرة على التحول إلى الطاقة الشمسية.

إفلاس تيتان سورلار لم يكن أمرا نادرا مؤخرًا. الشركة- تم إغلاق موقعها على الويب – هي واحدة من 16 شركة طاقة شمسية كبرى تقدمت بطلب إفلاس في عامي 2023 و 2024، وفقًا لشركة سولار انشور، التي تقدم الضمانات والمراقبة لأصحاب المنازل الذين لديهم طاقة شمسية. وتشمل هذه الشركات بينك انرجي وفجن سولار والتي واجهت مثل غيرها من المشغلين في هذا القطاع إجراءات تنظيمية وشكاوى عديدة من المستهلكين. أفلست الشركة تاركة الزبائن مع الألواح الشمسية في منازلهم سواء رغبوا بها أو لم يعودوا راغبين بتشغيلها، فيما يعمل البعض مع المقرضين للعثور على شركة أخرى لتولي صيانة ألواحهم؛ ويحاول آخرون الانتهاء من القروض.

وضع مجلس مقاولي ولاية نيفادا شركة تيتان تحت المراقبة في عام 2023 بعد تلقي شكاوى متعددة من العملاء. وتواجه الشركة دعاوى قضائية متعددة. في إحدى الشكاوى التي تم رفعها في ولاية أوهايو في 13 يونيو، يزعم المستهلك توماس جونز أن أحد بائعي شركة تيتان أخبر جونز أنه لن يدفع فاتورة كهرباء إذا قام بتثبيت الألواح الشمسية بسبب برنامج حكومي مجاني. ثم قام مندوب البيع بتزوير توقيع جونز على مستندات القرض، وحصل على قرض بقيمة 69000 دولار من شركة أخرى دون علم جونز. وتضمن القرض رسوم تمويل بقيمة 75000 دولار، مما يعني أن المدفوعات ستصل إلى أكثر من 166 ألف دولارًا، وفقًا للشكوى.

ويرى مراقبون أن الحوافز الكبيرة التي تقدمها الحكومة الأمريكية أفسحت المجال لاستغلال الشركات لحوافز الطاقة الشمسية المقدمة للأشخاص والشركات، مع قفزة كبيرة في عمليات الاحتيال التي تستغل الضحايا بالزعم أنها مجانية.

والحوافز الثلاثة الأساسية للطاقة الشمسية هي الإعفاءات الضريبية، والحسومات، والحوافز القائمة على الأداء. يمكن مثلا استرداد 30% من تكلفة الألواح الشمسية من خلال الائتمان الضريبي الفيدرالي للطاقة المتجددة في العام التالي للتركيب، وهو الحافز الشمسي الأهم. وقام الرئيس جو بايدن بتمديد الإعفاءات الضريبية للطاقة الشمسية حتى عام 2034. وهذا يعني أن الائتمان الضريبي الفيدرالي للاستثمار في الطاقة الشمسية سيظل عند 30% حتى عام 2032. تقدم العديد من الولايات حوافز شمسية محلية بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي الفيدرالي.