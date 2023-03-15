إفلاس بنك وادي السيليكون، بدء التحقيق العدلي مع المسؤولين

فتحت وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً في قضية إفلاس بنك وادي السيليكون (إس في بي)، يستهدف خصوصاً مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن مصادر مقرّبة من الملف.

وقد أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية، هذا التحقيق.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

ولم يستجب الرئيس التنفيذي لشركة بنك سيليكون فالي المالية، غريغ بيكر والمدير المالي دانيال بيك ، لطلبات التعليق؛ ورفض المتحدثون باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب المدعي العام الأمريكي في سان فرانسيسكو والقسم الجنائي بوزارة العدل التعليق.

كما تقوم الهيئات التنظيمية في ولاية ماساتشوستس أيضًا بالتحقيق في تداول المديرين التنفيذيين وما عرفوه أو قالوه عن أعمال البنك في 90 يومًا قبل زواله ، وفقًا لوزير الكومنولث ويليام جالفين ، الذي يشرف على قسم الأوراق المالية في الولاية.

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع .

وقد وُضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

لتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات الأحد إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.