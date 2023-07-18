أعلنت مجموعة إفكو العالمية، الشركة متعددة الجنسيات والرائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول ومقرها دبي، عن تحقيقها اعتماد أفضل بيئة عمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمقدمة من غريت بليس تو وورك العالمية لأفضل جهات العمل.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يأتي هذا الإنجازٍ ليعكس الالتزام الراسخ للمجموعة بتأسيس بيئة عمل إيجابية تتسم بالتنوع، ويتمتع فيها الموظفون بفرصٍ مثالية للتطور والمساهمة في مسيرة نمو المجموعة.

وقال إبراهيم مغربل، المدير العام لمؤسسة “جريت بليس تو وورك في منطقة الشرق الأوسط “نحن متحمسون لحصول مجموعة إفكو العالمية على اعتماد “أفضل بيئة عمل” في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال جهود المجموعة المستمر في تطوير مهارات الموظفين بالإضافة إلى تفانيها في خلق بيئة عمل مزدهرة تتميز بتمكين القوى العاملة لديها. هذا التكريم هو نتيجة العمل الجاد والتفاني من قبل فريق مجموعة إفكو العالمية بأكمله ونحن نهنئهم على هذا الإنجاز المتميز”.

وتعد غريت بليس تو وورك مؤسسة عالمية متخصصة في تقييم بيئات العمل وثقافاتها وتجارب الموظفين وسلوكيات القيادة فيها، حيث استند تصنيفها لمجموعة إفكو، إلى نتائج استبيانات الآراء المباشرة لموظفيها، والتي أظهرت شعوراً كبيراً بالفخر والرضى عن بيئة العمل المتميزة في الشركة، الأمر الذي عزَّز من ثقة الموظفين ورؤيتهم الإيجابية لمستقبلها وآفاق نموها.

وأكّد شيراز ألانا العضو المشرف بمجلس إدارة مجموعة إفكو العالمية أن تصنيف “غريت بليس تو وورك للشركة، يؤكد التزام المجموعة بتوفير أفضل التجارب العملية لموظفيها، قائلاً: “إننا فخورون للغاية بنجاحنا في بناء بيئة عمل استثنائية وداعمة لموظفينا، بما يمكّنهم من تحقيق غاياتهم وطموحاتهم المهنية. إذ أن التزام موظفينا وتفانيهم في العمل، وشغفهم لتحقيق رؤية المجموعة، من العوامل الرئيسية التي تسهم في مواصلة نمو أعمالنا وترسيخ مكانتنا كمجموعةً رائدةً على مستوى القطاع”.

وتمكنت مجموعة إفكو العالمية من خلق بيئة عمل تفاعلية بفضل تبنيها نهجاً يركّز على رفاهية موظفيها وتقدير مساهماتهم الفردية، وسعيها المتواصل لترسيخ بيئة عمل تسود بين أفرادها قيم التنوع والتعاون، فضلاً عن حرصها على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لكافة الموظفين، وسعيها الدؤوب لتطويرهم ورفاهيتهم، وذلك بالتزامن مع تبنيها مفاهيم الابتكار ومواكبتها توجهات النمو في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

مجموعة إفكو العالمية

هي مجموعة عالمية خاصة مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها.

قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل “لندن ديري” و”تيفاني” و”نور” و”رحمة” و”البيكر” و”حياة” و”سافانا”، بفضل وجود 95 مصنعًا في 48 دولة، حيث توفر 80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق. وتقدم إفكو قيمة استهلاكية تنافسية تصل إلى العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين.