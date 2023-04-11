أعلن المنظمون لمائدة إفطار المطرية يوم 21 رمضان عن إلغاء الافطار بسبب أوامر أمنية طالبت بإلغاءه لدواع أمنية بحسب قولها. وكان النجاح الذي حققه افطار نظم يوم 15 رمضان قدر ألهم كثيرين، و قرر الشباب الذين نظموه بتكراره يوم 21 وقاموا بشراء المواد الأولية وتكبدوا خسائر كبيرة مع إلغاء الإفطار.

ونقلت تقارير صحفية عن إسلام حسن المسؤول عن تنظيم حفل إفطار المطرية قوله:سنقوم بتوزيع الواجبات التي تم التجهيز لها ليوم 21 رمضان على المناطق النائية. وأشار إسلام إلى أن المنظمين سيقومون بتوزيع الواجبات بتشيرتات التنظيم بدلاً من إقامة مائدة رمضان، لافتاً إلى أنهم سيقومون بعمل تنظيمي يوم عيد الفطر بدلاً عن حفل إفطار 21 رمضان.

وكان ضيوف مائدة إفطار المطرية تلاقوا يوم 6 أبريل، وبلغ عددهم نحو 7 آلاف صائم من جنسيات وأجناس وأعمار مختلفة، إلى جانب حضور مميز لعدد كبير من جنسيات مختلفة، كان أبرزهم سفير كوريا الجنوبية، الذي أشاد بالأجواء الرمضانية في مصر، لا سيما حي المطرية بمحافظة القاهرة.