إفصاح للبورصة يكشف حصة سام ألتمان بين مساهمي ريديت مع حيازتها لعملات مشفرة

كشف إفصاح شبكة الاجتماعية ريديت Reddit أمس الخميس، عن تفاصيل لافتة منها أنه لدى الشبكة 73 مليون مستخدم نشط يوميًا، وأن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” هو أحد أكبر المساهمين في ريديت، فيما كشفت عن حيازتها لعملات مشفرة.

وكشفت الشبكة أنها استحوذت على العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك بيتكوين Bitcoin، لأسباب مختلفة وتتلقى مدفوعات الأصول الرقمية مقابل خدمات محدودة منذ عام 2022 على الأقل.

وتمتلك شبكة التواصل الاجتماعي عملات بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، وبوليجون (MATIC) وفقًا لملف الطرح العام الأولي. وقالت الشركة إنها تجرب تقنية بلوكتشين ورموز العملات المشفرة، وتكشف عن ذلك ضمن بنود الامتثال لمتطلبات الإفصاح حيث تخطط لطرحها للاكتتاب العام تحت رمز RDDT.

ويظهر إفصاح منصة التواصل الاجتماعي ، الذي تم الإعلان عنه أمس الخميس قبيل طرحها العام الأولي امتلاك شركات تابعة لـ”ألتمان” 8.7% من أسهم “ريديت”.

وذكرت ريديت في إفصاحها أمس، خططها لتنمية جزء من أعمالها من خلال صفقات ترخيص البيانات مع شركات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العمل على منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأعلنت المنصة أول أمس عن صفقة مع شركة “غوغل” التابعة لـ”ألفابت” تتضمن تدريباً على الذكاء الاصطناعي من محتوى الشبكة الذي ينشره مشتركوها من صور وفيديو وتعليقات وحوارات وغير ذلك.

وذكر المؤسس المشارك لـ”ريديت” والرئيس التنفيذي الحالي “هوفمان” في الرسالة المدرجة ضمن الإفصاح: “أرشيف ريديت الهائل الذي لا مثيل له للحوارات والمحادثات البشرية الحقيقية ويمثل مجموعة معطيات لا تقدر بثمن لمجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك البحث والتدريب على الذكاء الاصطناعي”.