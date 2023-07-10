مصر، إغلاق وتشميع كافيه شهير

بدأت محافظة القاهرة، حملة كبيرة على المقاهي التي تدار بنطاق حي المعادي لمراجعة إجراءات التراخيص، وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع كافيه وادي الريان بشارع 108 المعادي، وذلك لوجود مخالفة في إجراءات التراخيص.

وتكثف محافظة القاهرة حملاتها اليومية على جميع المنشآت والمحلات التي تدار دون ترخيص، من خلال الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين والطب البيطري، كما تشن أيضًا حملات يومية على المطاعم؛ لمعرفة جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.

وأقرّ قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، بأنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.

عقوبة المحلات التي تدار دون ترخيص:

ينص قانون المحال التجارية على مُعاقبة كل من شَغل المحل تجاريًّا دون الحصول على ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر.