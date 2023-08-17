الإمارات، إغلاق مطعم لتداوله الأغذية غير الحلال وبيعها في المنشأة

أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مطعم في امارة أبو ظبي، لتداوله الأغذية غير الحلال وبيعها في المنشأة، ومخالفته قوانين الإمارة.

وأصدرت الهيئة قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم بيرات مانيلا ذ.م.م، في أبوظبي، لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تداول الأغذية غير الحلال وبيعها في المنشأة دون استخراج التصاريح اللازمة، وتخزينها وتحضيرها بنفس المعدات والأدوات المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال دون فصلها عن الأغذية الأخرى.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح للمنشأة بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، كما يتوجب على المنشأة تبديل المعدات وتنظيف المنشأة وتعقيمها بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور.