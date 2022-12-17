إغلاق محطات مترو في مدريد: الأمطار غمرتها وأوقفت القطارات.. والعاصفة إيفرين تقتل إسبانيًّا

أدى هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة الإسبانية مدريد، إلى إغلاق عدد من محطات مترو الأنفاق، حسبما تداولت وسائل إعلام أوروبية ودولية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تبين سيولا من المياه تغرق محطات المترو، ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات بعدد من الخطوط، منذ أمس الجمعة، وإغلاق عدد من المحطات أمام الركاب.

Las imágenes de ayer del Metro de Madrid son una absoluta locura. La lluvia ha hecho estragos en la capital. pic.twitter.com/tO9IzJjeNC — #PorQuéTT (@xqTTs) December 15, 2022

وتتضرر إسبانيا منذ حوالي أسبوع من العاصفة إيفرين، التي تسببت في أمطار غزيرة تكاد تصيب الحياة في إسبانيا بالشلل، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فيما نقلت وكالات إخبارية عن التلفزيون الرسمي الإسباني، أن العاصفة تسببت في مقتل عامل بيئي بمدينة سالامنكا التابعة لإقليم كاستيا وليون.

وفي الوقت نفسه، أجلت سلطات إقليم “إكستريمادورا”، غربي البلاد، 200 شخص، بعد أن غمرت مياه الأمطار منازلهم، وتسببت السيول الناتجة في قطع الطرقات هناك، وفي مناطق متفرقة من البلاد.