إغلاق ماكدونالدز في مصر: الشركة المالكة تنفي ومصادر صحفية تؤكد أن هناك أزمة

تداولت مواقع وصحف إخبارية مصرية أنباءً عن تهديد بإغلاق فروع سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة “ماكدونالدز” في مصر.

ولكن في المقابل نفى رجل الأعمال المصري، ياسين منصور، صاحب الشركة المالكة لتوكيل العلامة التجارية الشهيرة في مصر هذه الأنباء، وقال إن الشركة تتوسع، وافتتحت فرعًا جديدا لماكدونالدز.

ماذا حدث؟

البداية كانت خبرًا نشره موقع “القاهرة 24”، يفيد بأن شركة مانفودز المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور، والمالكة للعلامة التجارية ماكدونالدز في مصر، تواجه أزمة قد تضطر بسببها إلى إلغاء حق استخدام العلامة التجارية ماكدونالدز.

وأشار الموقع إلى أنه حصل على معلومات من مصادر مطلعة – لم يسمها- تفيد أن الشركة قد تضطر إما إلى تخفيض العمالة، أو الإغلاق، بسبب عدم فتح اعتمادات مالية للشركة، وعدم إمكانية دفع مصاريف استخدام العلامة التجارية لشركة ماكدونالدز العالمية.

بعدها أصدر ياسين منصور رجل الأعمال المصري، بيانًا أكد فيه أن شركته مستمرة في ضخ الاستثمارات بمصر، وتمارس نشاطها من خلال أكثر من 170 فرعًا، منتشرة في جميع محافظات مصر.

وأوضح أنه قبل نشر هذا الخبر بيوم واحد، كانت شركته تفتتح فرعا جديدا لماكدونالدز بحي مصر الجديدة في القاهرة، موضحا أن الشركة وفرت أكثر من 8000 آلاف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 25000 فرصة عمل غير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

التكذيب للخبر، قابله موقع “القاهرة 24” بتكذيب مضاد، وقال إنه حصل على مذكرة وجهتها شركة مانفودز إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي تؤكد صحة ما نشره.

وأوضح أن شركة مانفودز ذكرت في نص المذكرة أنها قد تضطر إلى خفض العمالة خلال الفترة المقبلة، وقد تتعرض إلى إلغاء حق استخدام العلامة التجارية ماكدونالدز ، ما سيكون له آثار سلبية على الجميع ومناخ الاستثمار في مصر.

وذلك بسبب عدم إمكانية دفع مصاريف استخدام العلامة التجارية لشركة ماكدونالدز العالمية، وعدم فتح الحكومة لاعتمادات لشركة مانفودز وكيلها في مصر.

وتواجه مصر أزمة في توفير العملة الأجنبية، ولاسيما الدولار الأمريكي مؤخرًا، لأسباب ترجعها الحكومة المصرية إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن الحروب الروسية الأوكرانية.

وذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، خلال افتتاحه مصنعين لإنتاج الغاز، أنه أعطى توجيهاته للحكومة بتوفير الاعتمادات للمستوردين، والإفراج عن البضائع المحتجزة في الجمارك المصرية.