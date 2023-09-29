إغلاق حكومي وشيك في أمريكا.. ما الذي سيحدث؟

تقف الولايات المتحدة الامريكية على شفير أزمة جديدة، حيث يستعد ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين للعودة إلى منازلهم أو العمل بلا أجر، في حال فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.

وغالباً ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديمقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

وبعد 4 أشهر على تجنبه تخلفاً كارثياً عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.

وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

وقد أبلغ بعض الموظفين الفيدراليين بالاستعدادات لحصول “إغلاق”، وفقاً لإشعار اطلعت عليه “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها، أمس (الخميس)، إلى موظفين من أن الأفراد المبلغين مسبقاً سيخضعون مؤقتاً لبطالة فنية ما يعني أنه لن يُسمَح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة. وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية الإغلاق لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوماً، بين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وستشهد وزارة الصحة “انخفاضاً في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريباً طوال هذه الفترة”، حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة إن “كثيراً من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط “فسيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة”.

وأضافت أن “الإغلاق هو الوضع الأسوأ، لذلك نواصل مطالبة الكونغرس بتأدية عمله وتمويل الحكومة”.

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهب الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس جو بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، يمكن أن تكون لـ “الإغلاق” عواقب “مدمرة وخطرة”، وفق ما حذر وزير النقل الأميركي الأربعاء.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي صباح الخميس في مؤتمر صحافي، إنها ترى أن هذا الوضع يُعد “خطراً على الاقتصاد الأميركي يمكن تجنبه”.

وأضافت جولي كوزاك: نشجع الأطراف على التوصل إلى توافق في شأن طرق تمويل الحكومة الأميركية.