ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولسياسة واقتصادطيران

إغلاق جميع المطارات في موسكو

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.

وتحدث مسؤول للوكالة، ان المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو.

وأضاف، لا يتم استقبال الرحلات الجوية وأُرجأت الرحلات المغادرة.

وبدوره، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، عبر تليجرام، إن “منظومات الدفاع الجوي في موسكو أسقطت مسيَّرتين في وسط العاصمة”.

وأعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

وشنت أوكرانيا يوم الأحد هجوما جديدا بمسيرات استهدف موسكو ومحيطها واعترضه الجيش الروسي، وذلك غداة ضربة صاروخية روسية، على وسط مدينة تشرنيغيف، بشمال أوكرانيا خلفت قتلى وجرحى.

كما استهدفت مسيرات أوكرانية، خلال الليل، منطقتي كورسك في غرب روسيا حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح، وروستوف على الحدود مع أوكرانيا.

وتتزايد الهجمات من هذا النوع على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف، بهدف استعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو.

زيلينسكي يتعهد بالتصدي بسرعة للفساد المستشري في أوكرانيا
الرابحون والخاسرون على الجبهة الاقتصادية في الحرب الأوكرانية بعد عامها الأول
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا