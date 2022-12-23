فادي طنّوس by فادي طنّوس

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إغلاق العشرات من مراكز المساج في دبي

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلنت شرطة دبي أنها أغلقت خلال العام 2022، 91 شقة تمارس نشاطات مخالفة للقانون تمثلت في تحويلها إلى مراكز مساج غير مرخصة.

وحذرت شرطة دبي من عواقب ارتياد تلك الشقق التي يروج لها من خلال بطاقات توزع بطريقة عشوائية في الشوارع، أو تترك على المركبات، إذ تعرّض مرتاديها للمساءلة القانونية، كما تجعلهم هدفاً لجرائم مثل السرقة والابتزاز، وربما تصل إلى القتل.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء جمال سالم الجلاف:

  •  شرطة دبي لاحظت توزيع عدد كبير من بطاقات المساج في المناطق السكنية
  • كثفت جهودها للحد من الممارسات المخالفة للقانون ورصد مراكز التدليك غير المرخصة
  • ألقت القبض على موزعي بطاقات المساج في الشوارع وعلى المركبات بصورة تشوه المظهر الحضاري للإمارة العالمية، وتمس الآداب العامة، لاحتوائها على صور مخلة
  • استهدفت تلك المراكز لإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات، التي من شأنها المساس بأمن وسلامة أفراد المجتمع

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ودعا اللواء الجلاف الجمهور للإبلاغ عن هذه الممارسات من خلال:

  • الاتصال بمركز الاتصال 901
  • عبر خدمة “عين الشرطة” على التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة

وأكد أنه لا عذر أو مبرر لأي شخص يتعامل مع مركز تدليك غير مرخص.

ونوه الجلاف بجهود شركاء شرطة دبي في مكافحة ظاهرة بطاقات المساج، والحد منها، سواء بقطع الخدمات عن العقارات التي تحوي مراكز تدليك غير مرخصة، وتحرير المخالفات للوحدات العقارية التي تستخدم في أغراض غير شرعية، فضلاً عن المشاركة في تعقب مسار البطاقات التي توزع بطريقة عشوائية، أو تترك على المركبات، سواء لمراكز غير مرخصة أو حتى لديها ترخيص، لكن تستخدم هذا الأسلوب غير القانوني للترويج لأنشطتها، ما يترتب عليه اتخاذ إجراءات بحقها، تصل إلى مخالفتها أو عدم تجديد تراخيصها.

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