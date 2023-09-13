سامر باطر by سامر باطر

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إغلاق البنوك والمدارس بسبب فيروس يصيب الدماغ في ولاية هندية

سامر باطر by سامر باطر

قالت السلطات في ولاية كيرالا بجنوب الهند، اليوم الأربعاء، إنها أغلقت بعض المدارس والمكاتب ووسائل النقل العام والبنوك لكبح انتشار فيروس نيباه النادر والمميت الذي يدمر الدماغ والذي أودى بحياة شخصين، ويأتي ذلك بعد أن أعلن مسؤول من المعهد الوطني لعلم الفيروسات، الثلاثاء، أن الهند سجلت حالتي وفاة بسبب فيروس نيباه في ولاية كيرالا وفقا لرويترز.

ورُصد فيروس نيباه المميت الذي يُتلف المخ لأول مرة في1999، خلال تفش لمرض يصيب مُربي الخنازير ومن يخالطونها بشكل مباشر في ماليزيا وسنغافورة. وينتقل فيروس نيباه إلى البشر من خلال الاتصال المباشر ببشر مصابين أو حيوانات تنقل الفيروس.

ولفت باحثون في كيرالا الواقعة في المنطقة الهندية الاستوائية، إلى أن الولاية باتت نقطة ساخنة عالمياً لاحتمال انتشار فيروس «نيباه» القاتل والمدمر للدماغ، والذي يعد بمنزلة كورونا جديد يهدد الهند، وبالتالي مخاطره تتنشر إلى أماكن كثيرة من العالم.

ما هو فيروس نيباه؟

  • عدوى خطرة يمكن أن تسبب تورم المخ والوفاة.
  • تسميته على اسم مكان في بورت ديكسون، بماليزيا.
  • تظهر الأعراض بين أربعة أيام وأسبوعين بعد التعرض له
  • قد يسبب الحمى والصداع، وأحياناً أعراض الجهاز التنفسي؛
  • السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.
  • يصاب المرضى بتورم في المخ، والذي يسمى طبياً التهاب الدماغ.
  • جرى التعرف إليه لأول مرة في عام 1999 أثناء تفشي المرض بين مربي الخنازير في إحدى قرى ماليزيا، وهي القرية التي حمل الفيروس اسمها لاحقاً، وهي «نيباه».
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...