إغلاق احترازي للبيت الأبيض بسبب مادة بيضاء تبين أنها مخدرات الكوكايين

اعترف المتحدث باسم الخدمة السرية في البيت الأبيض، أنتوني غوليلمي، بأن اكتشاف المادة المجهولة، أدى إلى “إغلاق احترازي” للبيت الأبيض عقب اجتماع بايدن وعائلته وابنه هانتر بايدن، فيما يخضع موظفون فيه لإجراءات تحليل الحمض النووي وبصمات الأصابع بحثا عن آثاء مخدر الكوكايين بعد العثور على كيس بمادة بيضاء تبين أنه مادة مخدرات الكوكايين بحجم قطعة نقدية في الجناح الغربي حيث يترك الزوار هواتفهم المحمولة وأمتعة أخرى.

وتم العثور على المخدرات فيما كان جو بايدن وابنه هانتر ، وهو مدمن كوكايين سابق، في مقر الرئاسة كامب ديفيد في عطلة نهاية الأسبوع بعد زيارة عائلة بايدن وهانتر للاحتفال بالرابع من يوليو في البيت الأبيض. وأكدت الخدمة السرية يوم الأربعاء أنها تجري تحليل بصمات الأصابع لمحاولة العثور على من تركها هناك: لن تُعرف النتائج إلا بعد عدة أسابيع. تم اكتشاف المادة المشبوهة يوم الأحد الماضي في منطقة أحد مداخل الجناح الغربي للمقر الحكومي في واشنطن. وتم إرسالها في وقت لاحق إلى مختبر لتحليلها. ولم يكن بايدن في البيت الأبيض وقت العثور على تلك المادة. ولم ترد الخدمة السرية المسؤولة عن أمن الرئيس الأمريكي جو بايدن على طلب للحصول من أجل التعليق.

ونقلت تقارير صحفية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، الأربعاء، أن موظفي البيت الأبيض أبلغوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بوجود مسحوق أبيض يُعتقد أنه كوكايين في خزانة داخل الجناح الغربي من المبنى. وأكدت بيار أن الرئيس بايدن يتابع جميع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع، وأن الخدمة السرية ستحقق في الأمر. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المسحوق الأبيض تم العثور عليه في خزانة يستخدمها الموظفون والضيوف لترك هواتفهم المحمولة، وأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا لمعرفة كيفية وصول المادة إلى داخل البيت الأبيض. وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض قد فتح تحقيقًا في الحادث، وسيقوم بفحص الكاميرات وسجلات الدخول لتحديد من يمكنه الوصول للغرفة.

وكان هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يعد هدفا مستمرا للمعارضة الجمهورية، اعترف بذنبه في قضيتين فدراليتين.

وأكد محاميه في بيان الثلاثاء، أن هذا الاعتراف “يضع حدا” للدعاوى المرفوعة ضد هانتر بايدن. وأضاف أن “هانتر ملتزم بالاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها عندما كان يعاني في حياته من الألم والإدمان”.

وقال البيت الأبيض إن “الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته. ليس لدينا أي تعليق آخر”.

من جانبها، نددت المعارضة الجمهورية بوزارة العدل التي ستلاحق دونالد ترامب، بينما كانت تعمل على تجنب عقوبة السجن لنجل الرئيس الحالي بأي ثمن.

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