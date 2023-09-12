إغلاق أنظمة منتجعات إم جي إم MGM أكبر شركة ضيافة وألعاب بعد اختراق سيبراني

أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مشكلة ترتبط بالأمن السيبراني تسببت بإغلاق بعض أنظمة الكمبيوتر في الكازينوهات والفنادق في منتجعات وأصول إم جي إم MGM Resorts International في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما أفاد مسؤول في الشركة يوم الإثنين 11 سبتمبر.

بدأت الحادثة يوم الأحد. وقال المتحدث باسم الشركة بريان أهيرن إن مدى تأثير الاختراق لم يعرف على الفور في أنظمة الحجز وأرضيات الكازينوهات في لاس فيغاس والولايات بما في ذلك ماريلاند وماساتشوستس وميشيغان وميسيسيبي ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو. وقال المكتب في بيان صادر عن مكتبه الصحفي الوطني إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “على علم بالحادث”. ووصفت الحدث بأنه “لا يزال مستمرا” ولم تكشف عن تفاصيل.

وقالت إم جي إم ريزورتس MGM Resorts في بيان إنها حددت “مشكلة تتعلق بالأمن السيبراني تؤثر على بعض أنظمة الشركة” وأن تحقيقها شمل الاستعامة بخبراء خارجيين في مجال الأمن السيبراني.

ولم يتم توضيح طبيعة المشكلة، لكن البيان قال إن الجهود المبذولة لحماية البيانات تشمل “إغلاق أنظمة معينة”. وأضافت أن التحقيق مستمر. وجاء في منشور على موقع الشركة أن الموقع معطل. وأدرجت أرقام الهواتف للوصول إلى نظام الحجز والعقارات.

أقر البيان المنشور على موقع BetMGM الخاص بالشركة في ولاية نيفادا بأن بعض العملاء لم يتمكنوا من تسجيل الدخول.

وتمتلك الشركة عشرات الآلاف من الغرف الفندقية في لاس فيغاس في فنادق تشمل إم جي إم جراند، وبيلاجيو، وكوزموبوليتان، وأريا، ونيويورك-نيويورك، وبارك إم جي إم، وإكسكاليبور، والأقصر، وماندالاي باي، وديلانو. كما أنها تدير عقارات في الصين وماكاو.