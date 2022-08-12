إعمار للتطوير تسجّل أعلى أداء لها على الإطلاق في المبيعات العقارية

أعلنت “إعمار للتطوير ش.م.ع.”، أنها حقّقت أعلى أداء لمبيعاتها خلال النصف الأول (من يناير حتى يونيو) من عام 2022، وذلك بعد طرحها مجموعة من المشاريع الناجحة التي من شأنها أن تسهم في توفير قيمة إضافية مستقبلاً.

كما ارتفعت نسبة مبيعات العقارات للشركة خلال الفترة ذاتها بنسبة 10% لتصل إلى 15.216 مليار درهم إماراتي (4.143 مليار دولار أمريكي) مقارنةً بنتائج الفترة نفسها من عام 2021 والتي بلغت 13.825 مليار درهم إماراتي (3.764 مليار دولار أمريكي) بحسب بيان الشركة.

ونجحت الشركة خلال النصف الأول من عام 2022 في إطلاق خمسة عشر مشروعاً في مواقع رئيسية مختلفة، مثل تاليا وأورانيا في ذا فالي، وإيلي صعب ريزيدنسز 2 وبلِس 2 في المرابع العربية 3، وروزواتر ولوتس وكريك بالاس وأوركيد وكريك كريسنت وآيلاند بارك 1 في خور دبي، وذا سانت ريجيس ريزيدنسز في وسط مدينة دبي، والعنوان ريزيدنسز ذا باي في إعمار بيتشفرونت، وجرين فيو 3 في إعمار الجنوب، وبارك فيلد في دبي هيلز استيت، وسي جيت في مرسى راشد لليخوت. أبرز الإنجازات خلال النصف الأول من عام 2022 (من يناير حتى يونيو)، حقّقت شركة “إعمار للتطوير” أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات قدرها 2.564 مليار درهم إماراتي (698 مليون دولار أمريكي)، أي زيادة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، فيما بلغت إيرادات الشركة في النصف ذاته 7.282 مليار درهم إماراتي (1.983 مليار دولار أمريكي). وبفضل الأداء المميّز الذي حقّقته إعمار خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز إلى 32.753 مليار درهم إماراتي (8.917 مليار دولار أمريكي)، والتي سيتمّ احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

وفي هذا الخصوص، صرّح متحدّث باسم شركة إعمار قائلاً: “إن التزامنا الراسخ في تسليم مشاريع متميّزة، وتوليد التدفّق النقدي، وتطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية الرائدة، أسهم بشكل أساسي في تحقيقنا أعلى معدّل بيع للعقارات على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022. وترتكز استراتيجيتنا التنافسية على تقديم مجمّعات سكنية متكاملة توفّر أحدث المَرافِق للمقيمين فيها، من المرافق الخدمية والترفيهية، مثل مراكز التسوّق والترفيه والضيافة الفاخرة والتي تعتبر مكمّلة لأصولنا. وقد مكّننا الطلب الكبير من قبل المستثمرين على مشاريع التطوير الكاملة المخطّط لها من تسجيل أقوى نمو في النتائج المالية على أساس نصف السنة الأول في عام 2022.” وتستمر ّمدينة دبي في الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسفر والضيافة، في عدد من القطاعات النامية كالتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحيّة والتعليم. كما تجتذب المنطقة عدداً من المهنيين المحترفين، فيما يواصل المستثمرون الاستثمار في إمكانات النمو الثابتة المتاحة في المنطقة، والتي تتجلى في نتائج مبيعات شركة إعمار خلال الربع الثاني من عام 2022.

تسليم المشاريع قامت شركة “إعمار للتطوير” بتسليم أكثر من 3,100 وحدة سكنية خلال النصف الأول من عام 2022 عبر مختلف مواقعها الرئيسية، بما فيها دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار بيتشفرونت، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب. وحتى يونيو 2022، قامت إعمار بتسليم أكثر من 55,100 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 26,100 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.