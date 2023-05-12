إعمار تقفز بأرباحها 43% إلى 3,2 مليار درهم

قفزت أرباح شركة إعمار العقارية 43% إلى 3.2 مليار درهم بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 11% إلى 9.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023، فيما تراجعت الإيرادات 5% إلى 6.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وتحقق نمو الأرباح بدعم من إنجاز صفقة بيع «نمشي» مقابل 1.2 مليار درهم، وبلغت مكاسب الشركة من الصفقة 700 مليون درهم.

وحقّقت الشركة نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4 مليارات درهم بزيادة 26%. وبلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة 55.7 مليار درهم، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار العقاريّة: «إن النتائج المالية لشركة إعمار خلال الربع الأول تعكس قدرتنا على تعزيز أدائنا باستمرار من خلال الإدارة الفعّالة للكفاءات التشغيلية. إن الزيادة الملحوظة في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات وهوامش الربح إنما هي نتيجة مباشرة لقدرتنا على توسيع نطاق عملياتنا. ونظراً لالتزام إعمار الراسخ بالابتكار وتنمية المواهب والتميّز التشغيلي، فإن الشركة قادرة على تحقيق زيادة في المبيعات، وإرضاء العملاء، وتعزيز الربحية والقيمة للمساهمين”.

وسجّلت العمليّات العقاريّة الدوليّة لشركة إعمار مبيعات عقاريّة بلغت 627 مليون درهم (171 مليون دولار)، وساهمت بإيرادات قدرها 420 مليون درهم (114 مليون دولار) والتي تمثّل 7% من إجمالي إيرادات إعمار. وتأتي هذه النتائج المالية مدفوعة بشكل أساسي من العمليّات الناجحة التي تمّ تنفيذها في مصر.

وسجلت مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري نموّاً في إيراداتها خلال الربع الأوّل من عام 2023 بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم (388 مليون دولار). وحقّقت محفظة إعمار من مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري في الربع الأوّل من 2023 أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 1.7 مليار درهم (474 مليون دولار)، بزيادة قدرها 114% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. ويُعزى هذا الإنجاز إلى تحقيق مكاسب من بيع نمشي بقيمة 700 مليون درهم (191 مليون دولار) إلى جانب زيادة المبيعات القياسيّة للمستأجرين بنسبة 30% مقارنة بالربع الأوّل من العام 2022. وبلغت نسبة إشغال المستأجرين في الأصول الأساسية التي تديرها شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق أكثر من 95%.

وسجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 884 مليون درهم (241 مليون دولار) خلال الربع الأوّل من عام 2023، بنمو نسبته 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي. حيث حققت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفنادق المُدارة من قبلها، متوسط إشغال بنسبة 75 % خلال الربع الأول من عام 2023.

وسجّلت محفظة إعمار المتنوّعة من الأعمال ذات العوائد المتكرّرة، بما في ذلك مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير مجتمعة إيرادات بلغت 2.3 مليار درهم (629 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2023، أي بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وتشكل عوائد هذه الأعمال 37% من إجمالي إيرادات إعمار.