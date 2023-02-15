أعلنت إعمار العقاريّة عن تحقيق نموّ متواصل في مبيعاتها العقارية وأرباحها للعام 2022 إضافة إلى النموّ في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.

أبرز الإنجازات الرئيسية

نتيجةً للنموّ القويّ الذي شهده السوق العقاري في دبي، بالإضافة إلى أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة وانتعاش السياحة العالمية، سجّلت إعمار العقاريّة إيرادات قويّة في العام 2022 بلغت 24.9 مليار درهم إماراتي (6.8 مليار دولار أمريكي). كما حقّقت الشركة نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 9.8 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 18%، وأرباحاً صافية بلغت 6.8 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 80%، مقارنة بالعام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسّن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات.

كما سجّلت المبيعات العقارية لمجموعة إعمار خلال العام 2022 مبلغ 35.1 مليار درهم إماراتي (9.5 مليار دولار أمريكي)، وذلك بفضل نجاح إعمار في إطلاق عدد من المشاريع الجديدة. كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز 53.2 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي)، والتي سيتمّ احتساب إيرادتها خلال السنوات القادمة.

وفي عام 2022، استكملت إعمار عملية الاستحواذ على دبي كريك هاربور مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمّد العبّار: “بعد النجاح الذي شهدناه في عام 2022، نحن سعداء للغاية بإنجازاتنا. ولا شك أن ثقة المستهلك ونشاط الأعمال بشكل عام، وخاصة في سوق العقارات، انعكسا بشكل إيجابي على جميع عمليات الشركة خلال العام الماضي، وذلك بفضل الخطوات الاستراتيجية التي اتّخذناها على مدى العامين الماضيين. وبالنظر إلى هذه النتائج الرائعة، نتوقّع أن نشهد أداءً قوياً من قبل مراكز التسوّق والفنادق وفي مبيعات العقارات لدينا في عام 2023، حيث نواصل تقديم مشاريع متطوّرة وعروض لا تُضاهى عبر جميع أعمالنا.”

هذا ولا تزال سمعة إعمار العريقة تحظى بجاذبية متنامية بين المستثمرين المحليّين والأجانب، وذلك بفضل تركيزها على العملاء وتقديم تصاميم متميّزة، وجودة عالية في الأعمال الإنشائيّة، إلى جانب الابتكار في جميع القطاعات التي تعمل بها.

إعمار للتطوير

إعمار للتطوير ش.م.ع، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربيّة المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAARDEV) والمملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقاريّة ش.م.ع، حافظت على زخمها القوي في عام 2022 لتسجّل مبيعات عقاريّة بقيمة 30.7 مليار درهم إماراتي (8.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام 2021. كما سجّلت إعمار للتطوير في عام 2022 إيرادات بلغت 11.5 مليار درهم إماراتي (3.1 مليار دولار أمريكي) وحقّقت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4.2 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أمريكي).

إعمار الدوليّة

في عام 2022، سجّلت العمليّات العقاريّة الدوليّة لشركة إعمار مبيعات عقاريّة بلغت 4.3 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أمريكي)، وساهمت بإيرادات قدرها 4.2 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي) والتي تمثّل 17% من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليّات الناجحة في مصر والهند.

إعمار لإدارة مراكز التسوّق

شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م)، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل إعمار والمسؤولة عن مراكز التسوّق وأصول البيع بالتجزئة، سجّلت نموّاً في إيراداتها بنسبة 8% في العام 2022 مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 5.4 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي). وحقّقت إعمار لإدارة مراكز التسوّق أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 3.1 مليار درهم إماراتي (836 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022، بزيادة قدرها 21% مقارنةً بالعام 2021. وتجاوزت مبيعات المستأجرين مستوى سنوات ما قبل جائحة كوفيد. كما بلغت نسبة التأجير في دبي مول، الذي يعد أبرز أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق، 97%.

كما استقطب دبي هيلز مول، الذي تم افتتاحه في 17 فبراير 2022، مجموعة رائعة من العلامات التجاريّة في مجالات التجزئة والمطاعم والترفيه، وأصبح خلال فترة وجيزة من الزمن وجهة مفضّلة وشهيرة على مستوى الإمارة. وفي نهاية 2022، بلغت نسبة إشغال المستأجرين في دبي هيلز مول 91%.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

خلال عام 2022، سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم إماراتي (929 مليون دولار أمريكي) بنموّ نسبته 57% مقارنةً بالعام 2021. كما حققت الفنادق التابعة لإعمار في دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً قوياً مدفوعاً بمتوسّط سعر يومي قوي مع وصول معدّلات الإشغال خلال عام 2022 إلى 69%، مدفوعة بالانتعاش القويّ في قطاع السياحة العالمي وأحداث عالمية مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم.

وحقّق إجمالي عوائد المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة من مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري خلال عام 2022 إيرادات قدرها 8.8 مليار درهم إماراتي (2.4 مليار دولار أمريكي) بنموّ نسبته 23% مقارنة بالعام الماضي. وتمثّل هذه المشاريع 36% من إجمالي إيرادات إعمار.