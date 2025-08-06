إعمار تسجل نمواً بنسبة 46% في مبيعاتها العقارية لتقارب 46 مليار درهم للنصف الأول

واصلت إعمار العقارية أداءها القوي في الربع الثاني من عام 2025، مستندةً إلى الأسس المتينة التي أرستها في الربع الأول من العام نفسه. وحقّقت الشركة نمواً مستداماً في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية، في ظل الارتفاع المستمر في المبيعات العقارية، وتنامي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، وتحسّن الربحية، ما يعكس متانة استراتيجية إعمار، وقوة علامتها التجارية، والطلب الدائم على المجمّعات الرئيسية ومشاريع الحياة العصرية التي توفّرها. محمد العبار، مؤسّس إعمار أشار قائلاً: “الأرقام وحدها لا تكفي لإعطاء الصورة كاملة، فوراء كل عملية بيع، وكل مشروع، وكل مجمّع، ثمة نية صادقة، وفريق يتساءل عن كيفية الارتقاء بالأداء، وكيفية إثراء حياة الآخرين. وما حققناه في النصف الأول من العام 2025 يجسد هذا الفكر. فطموحنا يتجاوز مجرد تحقيق الأهداف، إلى ترك بصمة دائمة وبناء روابط أقوى تلهم مسيرة النمو المستمر.” حافظت شركة إعمار للتطوير على أدائها المتميز في الإمارات، حيث سجلت مبيعات عقارية بقيمة 40.6 مليار درهم إماراتي (11.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 37% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، حققت محفظة الشركة في قطاع مراكز التسوق والتأجير التجاري إيرادات بقيمة 3.2 مليار درهم إماراتي (871 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 14%، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة التي بلغت 98%. وعلى الصعيد الدولي، سجلت العمليات العقارية خارج الإمارات مبيعات بقيمة 5.3 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة هائلة بلغت 200%، مدفوعة بالطلب القوي في أسواق مثل الهند ومصر. كما شهد قطاعا الضيافة والترفيه نمواً في الإيرادات لتصل إلى 2.1 مليار درهم إماراتي (572 مليون دولار أمريكي)، مع ارتفاع نسبة إشغال الفنادق إلى 80%.

الإيرادات المستمرة

سجلت المحفظة المتنوعة والمستدامة لإعمار من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، بما فيها مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، أداء قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 5.3 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي) بنمو نسبته 15%، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 4.1 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 16% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتواصل هذه المحفظة توفير دخل ثابت وسيولة مالية قوية لإعمار،حيث ساهمت بنسبة 40% من إجمالي أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في النصف الأول من عام 2025.