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Posted inأخبار أريبيان بزنسعقارات

إعمار المدينة الاقتصادية تبيع قطعة أرض بـ 366,7 مليون ريال

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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تطورها إعمار المدينة الاقتصادية
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تطورها إعمار المدينة الاقتصادية

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، عن توقيع عقد بيع أرض صناعية غير مطورة إلى شركة دار الهمة للمشاريع المحدودة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة مجموعة الزامل العقارية، بالإضافة إلى شركة أبناء عبد الله إبراهيم الخريف.

وقالت “إعمار المدينة الاقتصادية”، في بيان على “تداول السعودية”، إن الغرض من البيع تطوير جميع البنية التحتية الثانوية وإنشاء تجمع لوجستي صناعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأضافت أن قيمة الصفقة نحو 366.77 مليون ريال، وتسدد على دفعات لمدة سنتين.

وأشارت إلى أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 16.4 مليون ريال.

وأوضحت أنها ستبدأ في الاعتراف بالإيرادات بدءا من الربع الثالث من عام 2023، وفقاً لشروط وأحكام العقد ومعايير التقارير المالية المعمول بها.

وسيتم توجيه العائدات بشكل أساسي نحو تطوير البنية التحتية والمصاريف التشغيلية لرأس المال والوفاء ببعض الالتزامات المالية.

وأشارت إلى وجود طرف ذي علاقة وهو صندوق الاستثمارات العامة، كأحد المساهمين الكبار في الشركة.

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