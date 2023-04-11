أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر-توظيف) https://jobs.sa.

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت، يوم 9 مارس/آذار الماضي، عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للرجال، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 19/ 8/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 24/ 8/ 1444 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa .