إعلان غامض يغزو شوارع السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي

شهدت الشوارع السعودية، مؤخراً، إعلاناً تشويقياً غامضاً عنوانه “الكل يدري إلا أنت” وشكّل تساؤلات للشعب السعودي لانتشارها الواسع في الطرق ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وملأت اللوحات الإعلانية كثير من الشوارع الرئيسة في السعودية، حيث اقتصرت على عبارة الإعلان نفسها دون تفاصيل إضافية أو إجابات عن تساؤلات الإعلان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان، وشارك عدد كبير من مشاهير السعودية هذه المواقع بالترويج للإعلان عبر نشر عبارته الرئيسية “الكل يدري إلا أنت” دون الكشف عن الشركة أو الجهة أو المنتج الذي يمثله الإعلان.

وجرى تداول صور ومقاطع فيديو لأربعة شبان كُتبت على ملابس كل منهم إحدى كلمات الإعلان.

وقال ناشطون سعوديون إن الحملة الإعلانية تروج لتطبيق تواصل اجتماعي سعودي جديد، في حين قال البعض إن الإعلان يروج لتطبيق خدمات على الهواتف النقالة، وسط غموض يراود أغلب رواد مواقع التواصل حول الإعلان.

وكتب حساب نايفكو وهو أحد مشاهير المملكة على تويتر “أحد مثلي يبي يعرف وش يعني؟ نبي نخمن لما نجيبها #الكل_يدري إلا أنت ؟”.

وقال أياد الحمود، أحد مشاهير السعودية على تويتر “حتى أنا مثلكم مدري”.