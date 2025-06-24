إعلان ترمب وقفاً للنار بين إيران وإسرائيل يخفض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى وقف إطلاق نار “كامل وشامل” بين إسرائيل وإيران. وتراجع خام “غرب تكساس” الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 5.1% إلى 65.02 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة في آسيا، في امتداد لخسائر حادة شهدتها الجلسة السابقة بحسب بلومبرغ. بهذا الانخفاض، هبطت الأسعار إلى ما دون مستوياتها في 12 يونيو، أي قبل يوم من بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران. وقال ترمب عبر منصة “تروث سوشيال” إن الجانبين وافقا على وقف إطلاق نار يبدأ نحو منتصف الليل بتوقيت نيويورك، في خطوة من شأنها خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنفط الخام. قال ترامب تهانينا للجميع! لقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل (في غضون 6 ساعات تقريبًا من الآن، عندما تنهي إسرائيل وإيران وتكملان مهامهما النهائية الجارية!)، خلال 12 ساعة من الآن ستُعتبر الحرب منتهية! رسميًا، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار، وفي الساعة 12، ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وفي الساعة 24، سيُحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا. خلال وقف إطلاق نار، سيظل الجانب الآخر مسالمًا ومحترمًا. وبافتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما يجب أن يُطلق عليه “حرب الـ 12 يومًا”. هذه حربٌ كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وأن تُدمّر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل، ولن تفعل أبدًا! بارك الله في إسرائيل، وبارك الله في إيران، وبارك الله في الشرق الأوسط، وبارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله في العالم!

أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض، بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تشن المزيد من الهجمات على إسرائيل، في مؤشر على قبول البلاد لوقف إطلاق النار.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114734934153569653

كما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إيراني قوله إن البلاد وافقت فعلياً على وقف إطلاق النار.

تأتي هذه التطورات بعدما شنت إيران هجوماً استهدف قاعدة عسكرية أميركية في قطر رداً على قصف أميركي استهدف منشآت نووية إيرانية، وهو ما اعتبره ترمب “ضعيفاً جداً”، و”تنفيساً عن الغضب”، مضيفاً: “ربما تستطيع طهران الآن المضي نحو السلام في المنطقة”، مشدداً على أنه “سيشجع إسرائيل على أن تحذو حذوها”.

وكان ترمب قد توجه بالشكر إلى إيران بسبب “الإبلاغ المسبق” عن الهجوم، ما أسهم بعدم إزهاق أي أرواح أو وقوع أي إصابات.