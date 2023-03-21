إعلان الفائزات بجوائز التميز من أريبيان بزنس للمرأة السعودية

أقيم حفل جوائز أريبيان بزنس للمرأة السعودية أمس في الرياض وشهد لحظات ملهمة. وبعد مداولات وعمليات تقييم مطولة لحسم الكثير من الأسماء التي كان أغلبها جديرا بالفوز، أعلن عن الأسماء الفائزة.

واجتمع أكثر من 150 من شخصية للاحتفال بالفائزات الملهمات بجوائز التميز من أريبيان بزنس للمرأة السعودية في حفل رائع أقيم في الرياض.

ويهدف برنامج الجوائز في عامه الثاني إلى تكريم القيادات النسائية الملهمة والاعتراف بإنجازاتهن الكبيرة وتأثيرهن الكبير في المملكة العربية السعودية.

وفي ما يلي قائمة بالفائزات بجوائز التميز:

إمرأة العام في صناعة المحتوى

إيمي روكو

إمرأة العام في مجال الأعمال

سو دونوجو، الرئيس التنفيذي لشركة “دي اتش ال جلوبال فوروردينج” في العالم العربي

إمرأة العام الملهمة

الدكتورة مريم فيكوسيلو، الرئيس التنفيذي للحوكمة في شركة البحر الأحمر الدولية

حنان بدري، رئيسة شؤون الموظفين في طيران أديل

إمرأة العام في التعليم

سحر حمد المرزوقي، مؤسسة ومديرة ومالكة مدارس الفارس الدولية

إمرأة العام في ريادة الأعمال

لجين ناصيف، مديرة برنامج Flat6Labs

إمرأة العام في القطاع المالي

لطيفة السرحان، شريكة، تطوير المنتجات وإدارة الأصول في شركة الإنماء للاستثمار

إمرأة العام في مجال التجميل

د. إيمان صديق

إمرأة العام في مجال القانون

روان رهبيني، رئيسة قسم الشؤون القانونية التجارية والشركات في شركة البحر الأحمر الدولية

إمرأة العام في مجال الإعلام :

كنانة دحلان، رئيسة فرع “إيدلمان” للعلاقات العامة في السعودية

إمرأة العام في مجال العلوم والتكنولوجيا

زينب الأمين، نائب الرئيس للتحول الرقمي والاستدامة في “مايكروسوفت”

إمرأة العام في مجال الطب

د. تمارا سنبل، مديرة المعلوماتية الطبية، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

جائزة التميز الخاصة

لينا الحبيب، مديرة تنمية رأس المال البشري في هيئة تطوير بوابة الدرعية