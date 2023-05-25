إعلان الحداد الوطني بغوايانا بعد وفيات بحريق مدرسة أشعلته فتاة صودر هاتفها الجوال

أعلن رئيس غوايانا عن حالة حداد 3 أيام بعد حريق مروع أودى بحياة العشرات، وقال قائد شرطة غوايانا إن التحقيقات الأولية تظهر أن حريقًا متعمدا في مهجع بمدرسة ثانوية أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 19 طالبة وحوصر 57 في مهجع المدرسة، ويعتقد أن فتاة صودر منها هاتفها الجوال قامت إشعال الحريق انتقاما من مدرستها.

وكان معظم القتلى في بلدة المهدية من الطلاب من السكان الأصليين. ووصف رئيس دولة غوايانا عرفان علي المأساة في بلدة تعدين الذهب بأنها “مروعة” و “مؤلمة”. وكانت الطالبة قد هددت بإحراق المدرسة على مسمع من الجميع واعترفت بإشعال الحريق لاحقا فيما تنظر الشرطة إلى توجيه اتهام لها.

وأعلنت غوايانا فترة حداد وطني على ضحايا الحريق.

وقضت في الحريق 19 تلميذة بعد اندلاع النيران في المدرسة الداخلية قرب منتصف ليل الأحد الماضي في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 3 آلاف، أغلبهم مسلمون، حيث تبلغ نسبة المسلمين في غوايانا قرابة 15% من السكان، وغوايانا تقع بأميركا الجنوبية وهي مجاورة لفنزويلا وسورينام والبرازيل.