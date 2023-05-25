سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

إعلان الحداد الوطني بغوايانا بعد وفيات بحريق مدرسة أشعلته فتاة صودر هاتفها الجوال

سامر باطر by سامر باطر

أعلن رئيس غوايانا عن حالة حداد 3 أيام بعد حريق مروع أودى بحياة العشرات، وقال قائد شرطة غوايانا إن التحقيقات الأولية تظهر أن حريقًا متعمدا في مهجع بمدرسة ثانوية أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 19 طالبة وحوصر 57 في مهجع المدرسة، ويعتقد أن فتاة صودر منها هاتفها الجوال قامت إشعال الحريق انتقاما من مدرستها.

وكان معظم القتلى في بلدة المهدية من الطلاب من السكان الأصليين. ووصف رئيس دولة غوايانا عرفان علي المأساة في بلدة تعدين الذهب بأنها “مروعة” و “مؤلمة”. وكانت الطالبة قد هددت بإحراق المدرسة على مسمع من الجميع واعترفت بإشعال الحريق لاحقا فيما تنظر الشرطة إلى توجيه اتهام لها.

وأعلنت غوايانا فترة حداد وطني على ضحايا الحريق.

وقضت في الحريق 19 تلميذة بعد اندلاع النيران في المدرسة الداخلية قرب منتصف ليل الأحد الماضي في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 3 آلاف، أغلبهم مسلمون، حيث تبلغ نسبة المسلمين في غوايانا قرابة 15% من السكان، وغوايانا تقع بأميركا الجنوبية وهي مجاورة لفنزويلا وسورينام والبرازيل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...