الإمارات، خصم المخالفات المرورية في الشارقة

صدر قرار في إمارة الشارقة بإعفاء مرتكبي المخالفات المرورية بنسبة 25‎%‎ حال سدادهم، بعد مرور 60‎ يوماً، وقبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة، ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية فقط.

وترأس الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء، في مكتب سموّ الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ناقش المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة، تشمل مختلف القطاعات، وبحث سبل تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز منجزات الإمارة بمشروعات ومبادرات تنموية حديثة.

وأصدر المجلس قراراً بتنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى وضع آلية تسهم في تنظيم الاستفادة من خدمات الحسم من قيمة المخالفات والتسديد المبكر، وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية.

ووفقاً للقرار يكون سداد قيمة الغرامة المالية للمخالفة، وبدل حجز المركبة وغرامة التأخير كاملاً، إذا سدد المخالف بعد مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية. واستثنى القرار تطبيق الإعفاء على المخالفات المرورية المشددة.