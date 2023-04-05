إعفاء القطريين من تأشيرة الدخول لليابان

أكد مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن اليابان بدأت في تطبيق إجراءات الاعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية لدولة قطر.

وصرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية القطرية، بأن السلطات اليابانية قررت بدء تطبيق إجراءات الإعفـاء مـن تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية لدولة قطر اعتباراً من تاريخ ٢ أبريل/نيسان ٢٠٢٣، وفق الإجراءات التالية:

1. يجب على مقدم الطلب أن يقوم (بنفسه أو ممثله) تقـديم جواز سفره العادي واستمارة طلب تسجيل جواز السفر إلى أي بعثة دبلوماسية يابانية، على أن تكون صلاحية الجواز أكثر من ستة أشهر.

2. تعيد البعثة الدبلوماسية اليابانية جواز السفر مرفقاً بختم “تسجيل الإعفاء من التأشيرة” إلى مقدم الطلب في يوم العمل التالي لتاريخ تقديم الطلب.

3. يمكن لمواطني دولة قطر الذين يحملون جواز سفر عادي مرفق به ختم “تسجيل الإعفـاء مـن التأشيرة” دخول اليابان مرات متعددة دون الحصول علـى تأشيرة جديدة، للبقاء في اليابان لفترة لا تزيد عن 30 يوماً متتالياً خلال فترة صلاحية التسجيل ثلاث سنوات أو حسب فترة صلاحية جواز السفر أن كان أقـل من الثلاث سنوات.

#اليابان تبدأ تطبيق إجراءات الاعفاء مـن تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية لدولة #قطر#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/rYRKzsELtm — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 4, 2023

ويحتاج حاملو جوازات السفر العادية لدولة قطر، الذي يخططون للبقاء في اليابان لأكثر من 30 يوماً متتالياً أو لغرض العمل، إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبق.

وإذا حصل حاملو جوازات السفر العادية المسجلة مسبقاً في دولة قطر على جواز سـفر جديد أو إذا كان هناك تغيير في أسماء حامليها، فيجب عليهم إكمال تسجيل جواز السفر مرة أخرى.

وينصح المتقدمون، الذين تقدموا بطلبات لتسجيل جـواز السفر ولكن تم رفض التسجيل، بتقديم طلب للحصول على تأشيرة عادية.