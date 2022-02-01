إعفاء السعوديين ممن تجاوز سن الخمسين من الحضور لتجديد التأشيرة الأمريكية

أعفت السفارة الأمريكية في الرياض السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة.

وذكر مايكل غارسيا، قنصل السفارة الأمريكية في الرياض عبر قناة «الإخبارية»، أن على طالبي التأشيرة تحديد مدة إقامتهم في الولايات المتحدة. يترتب على هذا القرار، عدم حاجة أي سعودي يبلغ من العمر 50 عاماً فأكثر إلى مراجعة القنصلية الأمريكية لتجديد تأشيرته السياحية التي لم يمضِ على انتهائها أكثر من 12 شهراً. وسيتعين على هذه الفئة من السعوديين تعبئة الطلب واتباع الإرشادات المذكورة في موقع السفارة وإرساله بالبريد فقط.