سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادمجتمع

إعفاء السعوديين ممن تجاوز سن الخمسين من الحضور لتجديد التأشيرة الأمريكية

سامر باطر by سامر باطر

أعفت السفارة الأمريكية في الرياض السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً من المقابلة الشخصية للحصول على التأشيرة.

وذكر مايكل غارسيا، قنصل السفارة الأمريكية في الرياض عبر قناة «الإخبارية»، أن على طالبي التأشيرة تحديد مدة إقامتهم في الولايات المتحدة. يترتب على هذا القرار، عدم حاجة أي سعودي يبلغ من العمر 50 عاماً فأكثر إلى مراجعة القنصلية الأمريكية لتجديد تأشيرته السياحية التي لم يمضِ على انتهائها أكثر من 12 شهراً. وسيتعين على هذه الفئة من السعوديين تعبئة الطلب واتباع الإرشادات المذكورة في موقع السفارة وإرساله بالبريد فقط.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...