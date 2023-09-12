ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات: إعفاء مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول المسبقة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
تأشيرة الدخول

وقعت وزارة الخارجية بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا لتسهل تنقل مواطني البلدين، والبقاء في أراضيهما لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.

وبموجب البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر القادمة.

وحضر مراسم التوقيع كل من خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية وكارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.

وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين الدولتين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأضاف: أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية، والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي، وذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الخارجية 2023-2026.

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