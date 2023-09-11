إعفاءات كبيرة في السعودية للغرامات الضريبية

أعلنت السعودية مرة أخرى مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

و​​دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من المبادرة التي تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات وجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل.

ويشترط أيضا الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، لضمان الاستفادة من المبادرة.

كما يقوم الراغبين بالاستفادة من المبادرة بسداد كامل أصل دين الضريبة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

ولا تشمل المبادرة الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.