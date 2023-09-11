إعصار دانيال.. 2000 قتيل في ليبيا وتوجيه بالإغاثة من رئيس الإمارات

يواصل إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا في وقت سابق، حصد ضحاياه جراء الفيضانات التي سببها في البلاد.

وأعلن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في تصريحاي متلفزة انتشار أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية.

وفرضت السلطات الليبية حظر التجوال، وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتا.

وقالت الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع العاصفة عن كثب وستقدم مساعدات إغاثة عاجلة.

وخلّف الإعصار دانيال أضرارا في تركيا واليونان وبلغاريا قبل أن تتراجع قوته ويتحول إلى عاصفة في طريقه إلى ليبيا، ومن المتوقع أن يتجه لاحقا صوب تونس ومصر.

إغاثات إماراتية

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وعبر رئيس دولة الإمارات عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات، داعيا الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).