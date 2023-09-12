إعصار دانيال، آلاف القتلى وعرب ومصريين بين ضحايا الإعصار المتجه نحو مصر

تسببت الفيضانات المدمرة الناجمة عن إعصار دانيال وما جلبه من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشرقية من ليبيا أمس الاحد بوفاة العشرات وبينهم سبع (7) حالات لمواطنين من الجالية المصرية ومواطن سوداني الجنسية بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

,أعلنت مصادر طبية ليبية وفاة نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

وذكرت بي بي سي أن ليبيا أعلنت الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل أكثر من ألفي قتيل بسبب إعصار “دانيال” الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير المنازل والطرق.

وفرضت السلطات الليبية حظر التجوال، وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتا. وقد أدى هطول الأمطار، التي تقدر بنحو 250 ملم (10 بوصات) في غضون ساعات قليلة، إلى فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة. وأحدثت العاصفة أيضا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور. كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

مناطق تستغيث

نقلت وكالة الأنباء الليبية مناشدة أهالي منطقة الوردية -(39) كيلو متر غرب مدينة البيبضاء- ببلدية الساحل، السلطات المحلية والأهلية للوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشرقية من البلاد أمس الاحد، وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين في غياب أية احصائيات رسمية حتى الآن.

وقال ايهاب بوجميمه أحد المتطوعين في فرق الإنقاذ المحلية في تصريح مسجل لوكالة الأنباء الليبية” إن وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ لم تصل إلى المنطقة، وإن جهود الإنقاذ تستمر حتى الان بشكل عشوائي من السكان”. وبين أن” عدد الوفيات جراء الفيضانات غير المسبوقة بلغ حتى الآن 25 حالة، بينها سبع (7) حالات لمواطنين من الجالية المصرية، ومواطن سوداني الجنسية”. وأكد أنهم في حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية والعينية، مطالباً السلطات المعنية بالأزمة بالتوجه الفوري للمنطقة ومساعدتهم في إغاثة المنكوبين.