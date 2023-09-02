محمد علي by محمد علي

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الإمارات تجلي مواطنيها من فلوريدا

محمد علي by محمد علي
مدينة فلوريدا الأمريكية
إعصاأ إداليا يضرب فلوريدا والإمارات تجلي مواطنيها

أجلت دولة الإمارات العربية، مواطنيها من ولاية فلوريدا الأمريكية والمدن المجاورة لها.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: ” سفارة الدولة في واشنطن تجلي 34 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا الأمريكية والمدن المجاورة إلى وجهات آمنة”.

وقالت إن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع وصول إعصار “إداليا” إلى شاطئ الساحل الغربي للولاية.

تطورات إعصار إداليا

وفي وقت سابق اليوم السبت، وصل إعصار إداليا إلى سواحل خليج فلوريدا، فيما اشتد الإعصار فوق خليج المكسيك في طريقه إلى ساحل الولاية، لتُعلنَ السلطات حالة الطوارئ في 3 ولايات.

وكان إعصار إداليا أصبح من الفئة الرابعة، بعدما اشتدت قوته وبلغت سرعة رياحه نحو 209 كيلومترات في الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووثقت لقطات جوية دمارا هائلا في مدينة هورسشو بيتش الساحلية بولاية فلوريدا الأمريكية خلفه إعصار إداليا.

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