إعدام 5 أشخاص بتهمة اختطاف واغتصاب سيدة

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق 5 رجال من مدينة مرند، شمال غربي إيران، لاختطافهم واغتصابهم سيدة.

ونقلت وكالة أنباء “إسنا” في تقرير لها عن المدعي العام لمدينة مرند يوسف ضيامهر، قوله: “في 21 أيار/مايو 2022، جاءت امرأة إلى مكتب المدعي العام لمدينة مرند وأعلنت أن 5 أشخاص مجهولين خطفوها ونقلوها إلى الجبال المحيطة بمرند، حيث تعرضت للاغتصاب من الأشخاص الخمسة”.

ووفقا لما ذكره ضيا مهر، بعد 4 أيام من ارتكاب الجريمة، تم “التعرف على المتهمين الخمسة واعتقالهم”، وتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم بعد تأكيده في المحكمة العليا، يوم الأربعاء.

ولم يتم الإعلان عن أسماء وهويات المحكوم عليهم من قبل القضاء أو وسائل الإعلام في إيران.

يأتي تنفيذ أحكام الإعدام، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، في جزء من تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أنه في عام 2022، تم إعدام 582 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 333 شخصاً مقارنة بالعام السابق ما يظهر نموا في عمليات الإعدام بنسبة 75%.

وكان هناك 3 أطفال من بين الأشخاص الذين أعدموا العام الماضي.

وذكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام في إيران أصبحت سلاحًا لترويع المواطنين وإثارة الرعب في المجتمع.

ومن إجمالي عدد الإعدامات في العام الماضي، كانت 256 قضية تعادل 44% تتعلق بجرائم متعلقة بالمخدرات، والتي زادت بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق.

كما تم خلال هذا العام إعدام 15 شخصًا بجرائم تتعلق بـ”الأمن” و288 شخصًا بتهمة “القتل العمد”، و16 من الذين تم إعدامهم من النساء.

ووفقًا لهذا التقرير، لا يزال عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم من الأقليات في إيران مرتفعًا نسبيًا خاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات أو القضايا الأمنية.