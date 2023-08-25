السعودية.. إعدام مواطن قتل رجل أمن

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، نأنها نفذت حكم الإعدام بحق مواطن أقدم على قتل رجل أمن في المنطقة الشرقية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها: قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

وأشار البيان إلى أن المواطن السعودي عبد الله بن علي بن محمد المطرود أقدم على قتل وكيل الرقيب سليمان بن إبراهيم بن أحمد السميري خلال عملية اطلاق نار أصاب خلالها أيضاً رجل أمن آخر، كما أصيب هو أيضاً أثناء محاولة القبض عليه لإيوائه فتاة قاصر وإقامة علاقة محرمة معها.

واضاف البيان: “تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض ودليلاً على خطورته وتأصل الإجرام في نفسه، ولتعدد سوابقه ولبشاعة جرمه وإخلاله بالأمن وإخافة الآمنين مما يستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه؛ فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه”.

وكشف البيان أنه تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني يوم الخميس في المنطقة الشرقية.

ولفت البيان إلى أن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.