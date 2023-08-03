أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته.

وقالت الوزارة في البيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: “أقدم بندر بن ذيب بن زيد الدوسري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، منيرة بنت سعد بن مسفر الدوسري، سعودية الجنسية، بتعذيبها وضربها بواسطة عصا خشبية صلبة على رأسها وسائر جسدها، مما أدى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما”.

وأضافت الوزارة: “تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه.

ونظرًا لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته في بيتها الذي هو مسكنها ومأمنها، وعدم مراعاة حقها الشرعي والنظامي، وهي أم لأولاده الذين كانوا في المنزل نفسه وقت الحادثة، مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه”، بحسب البيان.

وختمت الوزارة بيانها بتأكيدها أنه “قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني، بندر بن ذيب بن زيد الدوسري، سعودي الجنسية، الخميس، بتاريخ 16/ 1/ 1445 هجرية، الموافق 3/ 8/ 2023 ميلادية بمنطقة الرياض”، طبقا لما نقلت الوكالة.