إعدام مقيم قتل امرأة وقطع جثتها في السعودية

نفذت السلطات السعودية، اليوم السبت، حكم الإعدام -حداً- بمقيم من الجنسية البنجلادشية لقتله امرأة من جنسيته وقام بتقطيع جثتها في منطقة المدينة المنورة.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصه بحسب وكالة الأنباء السعودية:

“قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم أبوال مياه -بنجلاديشي الجنسية- على قتل عائشة بيقم -بنجلاديشية الجنسية- وذلك باستدراجها إلى منزله وحبسها وتقييدها وضربها بأداة ثقيلة على رأسها وخنقها مما أدى إلى وفاتها، وتقطيع جثمانها إلى أجزاء متفرقة ورميها في منزل مجاور تحت الإنشاء.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه الحيلة والخداع وعلى وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلة الجاني فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيّد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / أبوال مياه اليوم السبت بتاريخ 14 / 11 / 1444هـ الموافق 3 / 6 / 2023 م بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل”.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة بالإضافة إلى تهريب المخدرات.