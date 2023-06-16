إعدام سعودي أحرق صديقه داخل سيارته

نفذت السلطات السعودية، أمس الخميس، حكم الإعدام -تعزيراً- بحق مواطن سعودي قتل مواطناً بحرقه داخل سيارته في منطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، أمس الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني -سعودي الجنسية- على قتل بندر بن طه بن محمد القرهدي -سعودي الجنسية- وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق أربع سيارات، وحيازته لمادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وتعاطيه لها.

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

ونظراً لبشاعة الجريمة وشناعتها، ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول، ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 26 / 11 / 1444 هـ الموافق 15 / 6 / 2023 م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

“حقي وصلني”

قال طه القرهدي والد المجني عليه بندر القرهدي عقب تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني بركات الكناني الذي قام بجريمته البشعة بسكب البنزين على زميله القرهدي وإشعال النار به حتى مات حرقاً، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي، إنه بفضل الله أولاً ثم عدالة هذه الدولة الطاهرة فإني بُلغت في ليلة الجمعة بتنفيذ حكم القتل بحق قاتل ابني، مؤكداً أن ابنه كان شهيداً للغدر وللخيانة من صاحب جبان أقدم على فعلته الشنيعة قبل ستة أشهر واليوم نال جزاءه.

وأضاف “أشكر كل من وقف معنا في هذه القضية وأدعوهم ألا ينسوا ابني من الدعاء له في كل يوم جمعة، وهو اليوم الذي تم دفنه فيه”.

وكانت الجريمة المروعة وقعت في محافظة جدة في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتم القبض على منفذها، الذي غدر بصديقه داخل مواقف سيارات في الإسكان الجنوبي، وحرق سيارة الضحية وهو بداخلها، وغادر تاركاً إياه يصارع الموت.

وأثارت القضية الرأي العام لبشاعة الجريمة، خاصة بعد انتشار فيديو وثق اللحظات الأخيرة قبل وفاة المجني عليه؛ ما دفع عديد من مرتادي مواقع التواصل للمطالبة بسرعة محاكمة المجرم لفعله الشنيع.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة بالإضافة إلى تهريب المخدرات.