أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده أعادت أمس، افتتاح سفارتها في بغداد بعد 18 عاماً من الإغلاق. ووصف بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين ببغداد زيارته الحالية إلى العراق بأنها «تاريخية»، مشيراً إلى أنها تعد أول زيارة لوزير خارجية مغربي إلى بغداد منذ ربع قرن وأول زيارة لمسؤول حكومي مغربي منذ عقدين من الزمان.



وشدد على أن إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد بعد 18 عاماً من الإغلاق تعد إشارة قوية لعمق العلاقات الثنائية وثقة المغرب بالعراق الجديد واستقراره ومساره الإيجابي، لافتاً إلى أنها تعكس كذلك رؤية ملك المغرب بضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات الثنائية بين البلدين.

'مباحثات معمقة بين العراق والمغرب لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون بين البلدين' https://t.co/PGYDKV1P0V — واع (@INA__NEWS) January 28, 2023



بدوره، قال الوزير العراقي إن بين البلدين نحو 40 تفاهما واتفاقا أبرمت في أوقات سابقة، مشيراً إلى أنه بحث مع الوزير الضيف سبل إعادة دراسة تلك التفاهمات والاتفاقيات وتأطيرها قانونياً بما ينسجم مع تغير الواقع السياسي والاقتصادي في البلدين.

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس السبت، أن تطوير العلاقات مع المغرب يعد بوابة للدخول إلى القارة الأفريقية فيما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح سفارات لعدة دول في بغداد بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال حسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “فتح السفارة المغربية في بغداد يعد الخطوة الأولى لتوسيع العلاقة بين البلدين”، لافتا إلى أن “العلاقات الاقتصادية كانت معدومة خلال الفترة السابقة ولم تكن هناك سفارة مغربية في بغداد لكن مع وجود السفارة وبناء آليات أخرى تحدثنا عنها مع وزير الخارجية المغربي فأن العلاقات بين البلدين ستكون نوعية ومتطورة في المستقبل القريب”.

وأضاف، أنه “لا اتفاق حالياً على توقيع اتفاقيات تجارية ولكن في المستقبل القريب سوف تكون هناك مجموعة من التفاهمات ومذكرات التفاهم إضافة إلى إعادة النظر في الاتفاقات السابقة بين البلدين”، مبينا، أن “الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق وأيضا في المغرب يحتاج إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات لكي يكون العمل وفق ظروف موضوعية جديدة”.

وتابع، أن “المغرب يعد بوابة للعراق للدخول إلى القارة الأفريقية، ونتيجة ظروف سابقة انعزل العراق عن كثير من الدول والدخول إلى المغرب مهم لأن المملكة تلعب دورا مهما خاصة في الجانب الاقتصادي في القارة الأفريقية”.

وأكد حسين، أن “هناك توجها وعملا من أجل فتح سفارات أخرى غير المغربية في العراق خلال الفترة المقبلة”.