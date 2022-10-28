إعادة تفعيل حسابات تويتر المجمدة قريبا مع تولي ايلون مسك منصب الرئيس التنفيذي في المنصة

اشار تقرير لبلومبرج أن إيلون ماسك ينوي بعد استكمال الاستحواذ على تويتر تولي منصب الرئيس التنفيذي كما يسعى أيضًا إلى إلغاء الحظر الدائم على المستخدمين لأنه لا يؤمن بحظر حسابات تويتر مدى الحياة ، على حد قول الشخص مطلع أفاد بأن هذا يعني أنه قد يُسمح للأشخاص الذين تم حجبهم من المنصة سابقًا بالعودة إليها ، وهم فئة تشمل الرئيس السابق دونالد ترامب والعديد من الصحافيين والنشطاء الذين نفذت تويتر رقابة ضد تدويناتهم. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم السماح لترامب بالعودة إلى تويتر في المدى القريب.

ويلفت التقرير إلى أن الملياردير إيلون ماسك سيقلب فوريًا عمليات تويتر ويعود ذلك جزئيًا إلى أن العديد من أفكاره حول كيفية تغيير الشركة تتعارض مع الحال التي جرى في إدارتها طوال سنوات، وقال إنه يريد ضمان “حرية التعبير” على الشبكة الاجتماعية.

يأتي ذلك بعد أن قام ماسك بتسريح الرئيس التنفيذي لتويتر مع كبار المسؤولين الآخرين في المنصة

الذين جرى تسريحهم واقتيادهم خارج مقر الشركة بحسب صحيفة واشنطن بوست.

فيما تباينت التوصيفات حول التسريح أو المغادرة الطوعية من قبل هؤلاء كما وصفتها بلومبرغ.

لكن تقارير في صحيفة وول ستريت جورنالوكذلك موقع واشنطن بوست أفادت بأنه باتمام الصفقة جرى اقتياد مديري تويتر بما فيهم باراغ أغروال خارج مقر تويتر.

وغادر أيضا فيجايا جادي ، رئيس الشؤون القانونية والسياسات و المدير المالي نيد سيغال ، الذي انضم إلى تويتر في عام 2017 ؛ وشون إدجيت ، الذي كان مستشارًا عامًا في تويتر منذ عام 2012 ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، رفضوا نشر أسمائهم لأن المعلومات ليست عامة.

سجل خلافات ماسك مع باراغ أغروال، الرئيس التنفيذي لتويتر طويل وحافل ويبدو أن ماسك قرر استبدال الرئيس التنفيذي بآخر.

وكان تويتر ورئيسه التنفيذي أغروال يعارضون اضافة خيار تعديل التغريدات بعد نشرها إلا أن ماسك قام بعمل تصويت لاستطلاع رأي أكثر من 80 مليون من المتابعين لحسابه، وأجبرت نتيجة الاستطلاع أن يبدل أغروال موقفه ويساير ماسك بالقول إن ذلك الاستطلاع سيكون له تبعات كبيرة.

ويتوقع أن تشهد منصة تويتر تغييرات هائلة مع تلويح ماسك بجعل خدماتها مدفوع للشركات التجارية بحسب تغريدة له نشرها مؤخرا.