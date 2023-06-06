سامر باطر by سامر باطر

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إعادة افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض

سامر باطر by سامر باطر

أعيد افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية، بحسب قناة العربية.

وأعادت إيران اليوم الثلاثاء افتتاح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات. واستكمالا للمساعي الرامية لعودة العلاقات السعودية الإيرانية، أعادت إيران فتح مقر سفارتها لدى السعودية في العاصمة الرياض في خطوة تأتي استكمالا لعملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين إيران والسعودية.

وذكرت سكاي نيوز عربية أن طهران أوفدت نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار. كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

واعتبر بيكدلي الخطوة بمثابة “حقبة جديدة” في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...