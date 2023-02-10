فادي طنّوس by فادي طنّوس

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زلزال تركيا: إعادة الاعمار تحتاج عشرات مليارات الدولارات

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تركيا

ذكرت “بلومبرغ” أن تعافي تركيا من الزلزال المدمر الذي أصابها سيتطلب عشرات المليارات من الدولارات، فيما أشار خبراء إلى أن جهود إعادة الإعمار قد تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.

وقال الكاتب في موقع “بلومبرغ” أونور أنت، إن الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل ستكون أكثر شمولا، إذ أن المساعدات التي تقدمها دول العالم لتركيا الآن هي إسعافات أولية لصدمة الزلزال.

وتابع قائلا: “من الصعب تقدير النطاق الدقيق للتأثير الاقتصادي، لكن وفقا للتقديرات الأولية من قبل الاقتصاديين في “بلومبرغ” فإن كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة قد تصل إلى 5.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي”.

زلزال

وأضاف الكاتب أن “بعض الخبراء يرون أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن تؤدي جهود إعادة الإعمار إلى انتعاش الاقتصاد وإن كان ذلك قد يحدث متأخرا”.

إلا أنه أشار إلى أن المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي التركي من المقترضين في منطقة الكارثة يمكن أن تصل إلى 30 مليار دولار، كما أن الزلزال أدى إلى انهيار البورصة التركية، التي قررت تعليق التداولات لفترة من الزمن.

وتعادل 5.5% من حجم الناتج المحلي التركي اللازمة لإعادة الإعمار قرابة 50 مليار دولار، وذلك بناء على بيانات أداء الاقتصاد التركي في السنوات الماضية.

وتعرضت مناطق من تركيا وسوريا لزلزل قوي صباح يوم الاثنين الماضي خلف آلاف القتلى الجرحى ودمارا في الأبنية السكنية والبنية التحتية. ويتخوف خبراء من أن يتسبب الزالزال في زيادة حدة الأعباء الاقتصادية على البلاد خلال الفترة المقبلة.

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