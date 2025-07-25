إعادة إعمار سوريا: فرص للمستثمرين السعوديين عبر مجلس الأعمال المشترك

نقلت وكالة الأنباء السعودية تأكيد رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا أن المجلس يعزز دور القطاع الخاص السعودي شريكًا فاعلًا في تطوير الاستثمار بما لديه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية، يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة هناك.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، مبينًا أن الخطة تركز على تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ حوكمة رشيدة لحماية المستثمرين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل البنية التحتية والتجارة وتنمية الصادرات والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والأمن الغذائي.

وأفاد أن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعليين دوليًّا؛ مما يعزز فرص نجاح أعماله وتحقيق مستهدفاته في دعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقدم أبونيان في ختام تصريحه تقديره لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ولمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، على جهودهما في تشكيل المجلس ودعم المنتدى الاستثماري المشترك بسوريا، ولرئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، لدعمه المستمر لأصحاب الأعمال السعوديين لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية.

ما هو مجلس الأعمال السعودي السوري وما هي مهامه؟

مجلس الأعمال السعودي السوري الذي تأسس هذا الأسبوع هو هيئة تم تأسيسها بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين السعودية وسوريا. ويرأس المجلس محمد أبونيان، رئيس شركة “أكوا باور السعودية”، ويهدف المجلس إلى دعم مسيرة التعافي والتنمية في سوريا عبر دفع استثمارات سعودية وعالمية إلى السوق السورية وتنشيط قطاع الأعمال بين البلدين.

المجلس لا يُنظر إليه مجرّد أداة لتنشيط التجارة فحسب، بل كأداة سيادية تعكس تحولًا في السياسة السعودية تجاه سوريا، حيث تُدار العلاقة الاقتصادية برؤية استراتيجية طويلة الأمد، مع استثمار سعودي يمتد لبناء تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا ضمن نموذج استثماري جديد يعتمد على مشاركة القطاع الخاص وتمكينه.

خلال “منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025” في دمشق تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة استثمارية تتجاوز 24 مليار ريال سعودي، وتم الإعلان عن هذه الخطوة كمحفز لانطلاقة اقتصادية جديدة لسوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية، بما يساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وفتح آفاق تطويرية مهمة.

محمد أبونيان أكد أن المستثمرين السعوديين والسعودية كدولة لا يأتون لأخذ الفرص فقط، وإنما لبناء شراكات استراتيجية يستفيد منها الطرفان، مع تركيز على نموذج اقتصادي جديد لسوريا يعكس نظرة حكيمة وشمولية للحكومة السورية الحالية والتي تعمل على تهيئة بيئة استثمارية داعمة .

يهدف مجلس الأعمال السعودي السوري إلى تحفيز الاستثمارات السعودية والعالمية في سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لتسريع التعافي والتنمية الاقتصادية السورية وفق شراكة استراتيجية طويلة المدى.