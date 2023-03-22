إطلاق 5 منصات ذكاء اصطناعي تتنافس بأسعار تحتسب عدد المحارف

شهدت الأيام القليلة الماضيةإطلاق 5 منصات ذكاء اصطناعي في سباق محموم على الصدارة، وجاءت هذه من شركات مختلفة مثل كل من أوبن إي آي ومايكروسوفت وغوغل وأنثروبيك وميد جورني، وهي كل من تشات جي بي تي 4، ومنصة ميد جيرني (Midjourney 5) ، وكوبايلوت (Copilot) من مايكروسوفت، وكلود (Claude) من أنثروبيك والتي تحتسب رسوم الاستخدام حسب عدد المحارف (characters) على غرار أسلوب تشات جي بي تي ولكن أرخص منها، وبارد من غوغل.

ميد جورني

أطلقت ميدجورني النسخة الخامسة من منصتها للذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحويل الكلمات التي يكتبها المستخدم إلى صور. اي أنه يمكن للمستخدم أن يتخيّل أي شيء، مثل رائد فضاء يمتطي خيلاً على القمر، وسيقوم النظام بتصميم ذلك فورا. كما تتيح المنصة تحديد ملامح الصورة ونمطها أي كيف تريد أن تكون الصورة، سواء كانت صورة حقيقية أو خيالية أو على نمط فني معين مثل أعمال أو لوحات زيتية أو تحاكي أعمال مشاهير الفن مثل دالي وبيكاسو، وذلك عبر الطلب بالنص الذي يتم ادخاله ويسمى طلب «Prompt». تتسم النسخة الأحدث بدقة أكبر أي أن ملامح الجسم و الوجه ستكون أكثر وضوحا مثل الأسنان والأيدي ولمعان العينين (تعد العين أصعب موضع للذكاء الاصطناعي) والشعر. المنصة تسمح للمستخدمين الجدد بتجربة مجانية لمدة قصيرة شهريا فيما يمكن بعدها الاشتراك بأسعار تتراوح من 10 دولارات إلى 60 دولاراً شهرياً.

كوبايلوت من مايكروسوفت

تُطبّق مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) الذي يستند إليه برنامج «تشات جي بي تي»، في برامجها «إكسيل» و«وورد» و«أوتلوك» عبر منصة كوبايلوت Copilot وهي روبوت المحادثة الذي يتمتع بذات قدرات تشات جي بي تي لاستخدامها في الأعمال المكتبية مثل كتابة وإنشاء نصوص الاجتماعات وإدخال تواريخ لأحداث مهمة وإنشاء صفحات باور بوينت، ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لكيفية عمله في أوتلوك

تشات جي بي تي 4

افتتح التنافس مع إطلاق أوبن إي آي «OpenAI» المالكة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي»، النسخة الأحدث من نظام الذكاء الاصطناعي تحت اسم «جي بي تي 4» لتقدم أسلوبا جديدا أي ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط (Multimodal AI)، للتعامل مع النصوص والصور والصوت والبيانات الرقمية والحصول على نتائج من وسائط مماثلة أو مختلفة وكل ذلك في خوارزمية موحدة تتفوق على أي الأنظمة الأخرى التي يقتصر عملها على وسيط واحد فقط مثل الصور أو النصوص. كشفت “أوبن إيه آي” أيضاً عن نظامها للتعرف على الكلام المنطوق “ويسبر” (Whisper)، الذي يمكن استخدامه لتحويل الكلام إلى نص مطبوع.

بارد (وتعني الشاعر) من غوغل

أعلنت غوغل أنها ستفتح أداة الذكاء الاصطناعي بارد Bard ( وتعني الشاعر) أمام الآلاف لاستخدامها في المحادثة عبر الإنترنت وفي تطبيق للجوّال ، ويمكن إنجاز الكثير بهذه مثل توليد الأفكار والحصول على إجابات (“Bard ، كيف أحافظ على نباتاتي على قيد الحياة؟”) ، والبحث عن أفكار جديدة (بالاشتراك مع البحث) ، وصياغة المسودات الأولى للرسائل أو الدعوات أو المقترحات.

ولايتوفر بارد في بعض الدول نظرا لحاجته لتجهيزات خاصة من الشركة مثل مراكز بيانات مكرسة له لتسريع استجابته ويمكن التسجيل للحصول على دعوة لتجربته (من هنا).

كلود – أنثروبيك

كلود هو مساعد من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي يعتمد على بحث شركة أنثروبيك في تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي مفيدة وتتمتع بالدقة دون أي خلل أو جانب ضار حسب قول الشركة يمكن الوصول إلى كلود من خلال واجهة الدردشة وواجهة برمجة التطبيقات في وحدة تحكم المطورين .

يقدم كلود مجموعة متنوعة من مهام المحادثة ومعالجة النصوص مع الحفاظ على درجة عالية من الموثوقية والقدرة على التنبؤ. يمكن أن يساعد كلود في حالات الاستخدام بما في ذلك التلخيص والبحث والكتابة الإبداعية والتعاونية والأسئلة والأجوبة مع القدرة على إضفاء جوانب شخصية مثل نبرة الحديثث وجوانب أسلوبية أخرى.