سامر باطر by سامر باطر

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إطلاق واعد 2 لتأهيل حديثي التخرج من المرحلة الجامعية

سامر باطر by سامر باطر

أَطْلَقَتِ الوطنيةُ للإسكان NHC برنامجَ ” واعد 2 ” الذي يستهدفُ تدريبَ حديثي التخرج من المرحلة الجامعية لخلق الفرص المهنية وبناء وتطوير مهاراتهم عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم للعمل بشكل احترافي، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، والرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، وذلك بالمركز التفاعلي بمشروع مرسية شمال الرياض. ويهدفُ البرنامجُ إلى تطوير الموهوبين من حديثي التخرج عن طريق تدريبهم على أفضل الممارسات، ودعم سوق العمل عن طريق تأهيلهم وتجهيزهم للعمل في عدد من التخصصات، وخلق فرص متساوية للخريجين الجدد من الجنسين لدعم رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نقل المعرفة عن طريق التطبيق العملي للبرنامج بالتعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين. من جانبه،أوضحَ المهندسُ البطي، أنَّ برنامجَ “واعد” يُعَدُّ أحدَ أهمِّ البرامج الوطنية في مجال تدريب الخريجين وتوفير الفرص الوظيفية التي تتناسبُ مع طموحاتهم، مبيناً أنَّ عددَ المقبولين في البرنامج وصلَ إلى 50 خريجًا من مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع وصول عدد خريجي البرنامج بحلول عام 2025م، إلى أكثرَ من 200 خريجٍ بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...