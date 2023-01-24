سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

إطلاق “هوى” وأول سينما خارجية بالمدينة المنورة فبراير المُقبل

سامر باطر by سامر باطر

تُطلق الهيئة العامة للترفيه في 22 من شهر فبراير المُقبل مشروع “هوى” الترفيهي بالمدينة المنورة والذي يستمر لمدة 6 أشهر بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح مدير المشروع محمد عزي، أن “هوى” أحد مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وسيكون موقعه على امتداد طريق علي بن أبي طالب “الدائري الثالث” على مساحة 65 ألف متر مربع، مُشيراً إلى أن المشروع سيضم مناطق مختلفة تشتمل على مطاعم وكافيهات بعدد إجمالي 32 ، بالإضافة إلى المسرح أغورا ، ومنقطة السكيتنج ، ومنطقة ألعاب التحديات بعدد 15 لعبة مختلفة.


وبيّن عزي أن المشروع سيشتمل كذلك 4 ملاعب بادل، وسينما خارجية لأول مرة بطاقة استيعابية 150 ، ومنطقة كبار الشخصيات , والقرية العالمية بعدد 250 نقطة بيع، إلى جانب عروض متجولة يومية بحضور فرق عالمية ، ومنطقة ذا سبيس لعمل معارض وأنشطة مختلفة أثناء المشروع.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...