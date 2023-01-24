تُطلق الهيئة العامة للترفيه في 22 من شهر فبراير المُقبل مشروع “هوى” الترفيهي بالمدينة المنورة والذي يستمر لمدة 6 أشهر بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح مدير المشروع محمد عزي، أن “هوى” أحد مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وسيكون موقعه على امتداد طريق علي بن أبي طالب “الدائري الثالث” على مساحة 65 ألف متر مربع، مُشيراً إلى أن المشروع سيضم مناطق مختلفة تشتمل على مطاعم وكافيهات بعدد إجمالي 32 ، بالإضافة إلى المسرح أغورا ، ومنقطة السكيتنج ، ومنطقة ألعاب التحديات بعدد 15 لعبة مختلفة.



وبيّن عزي أن المشروع سيشتمل كذلك 4 ملاعب بادل، وسينما خارجية لأول مرة بطاقة استيعابية 150 ، ومنطقة كبار الشخصيات , والقرية العالمية بعدد 250 نقطة بيع، إلى جانب عروض متجولة يومية بحضور فرق عالمية ، ومنطقة ذا سبيس لعمل معارض وأنشطة مختلفة أثناء المشروع.